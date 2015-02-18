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Дальнейшие действия
Уважаемый представитель!
Есть 3 вопроса, потому что вроде как движение идет, но выглядит это будто биржа все пустила на самотек. Нужно больше конкретики.
1) Дивиденды.
Инвесторам рассчитывать на них? Если да то за какой период? Или биржа возьмет их себе как комиссию за работу?
2) Дальнейшие действия
Инвесторам связываться с эмитентами и "вставать в очередь" на выкуп долей или ждать пока биржа все решит?
3) Сроки
Интересуют вообще любые сроки "по делу". Даже условные. Когда возобновят процессинг, выкупят доли у мелких инвесторов, когда к вам перейдут и будут реализованы остальные проекты UMGHUB и т.д.
Например, если вы ответите что биржа возобновит работу через 2 года - будет грустно, но честно. Не придется просматривать тему каждый день в надежде увидеть что-нибудь.
Спасибо!