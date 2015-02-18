Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,945 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дальнейшие действия

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
При поддержке
Биржа инновационных проектов ShareinStock
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Алло, мы ищем стартапы!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:40
#1
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 13.08.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Дальнейшие действия
Уважаемый представитель!

Есть 3 вопроса, потому что вроде как движение идет, но выглядит это будто биржа все пустила на самотек. Нужно больше конкретики.

1) Дивиденды.

Инвесторам рассчитывать на них? Если да то за какой период? Или биржа возьмет их себе как комиссию за работу?

2) Дальнейшие действия

Инвесторам связываться с эмитентами и "вставать в очередь" на выкуп долей или ждать пока биржа все решит?

3) Сроки

Интересуют вообще любые сроки "по делу". Даже условные. Когда возобновят процессинг, выкупят доли у мелких инвесторов, когда к вам перейдут и будут реализованы остальные проекты UMGHUB и т.д.
Например, если вы ответите что биржа возобновит работу через 2 года - будет грустно, но честно. Не придется просматривать тему каждый день в надежде увидеть что-нибудь.

Спасибо!
vyacheslavivanov49 на форуме  
Старый Вчера, 23:57
#2
Профессионал
 
Адрес: Раша
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 918
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.303
Re: Дальнейшие действия
Цитата:
Сообщение от vyacheslavivanov49 Посмотреть сообщение
Когда
http://eeefm.com/song/51059763/nikog...-para-pam-pam/ ))
__________________
Скамеры MMGP -> подробней здесь
Vagabundo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коллектора и их действия Артем Какелов Юридические вопросы 74 15.03.2017 13:53
Разовые действия до 50 рублей Domovskyi Разовые действия 13 10.12.2016 12:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Артем Кожевников
Прогнозы от virtuality
От Артем Кожевников в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Как распорядиться 3000 рублей в месяц?
От MrLerich в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватар JD13
Отмена комиссии
От JD13 в разделе «RBK Money»
Аватар Drum13
Спекулянты обновляют рекорды по сливу ценных бумаг
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Разработка хайпов (HYIP) без предоплаты
От webcraft в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватар rza2008
Благотворительный марафон
От rza2008 в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
413,945
Тем
475,170
Сообщений
11,773,968

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube