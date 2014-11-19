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Сибирский Червонец запустил децентрализованный сервис денежных переводов
SIBcoin Форум. Всё о платежной системе Сибирский Червонец.
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Сегодня, 23:10
Сегодня, 22:57
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Сибирский Червонец (sibcoin.org)
Регистрация: 09.08.2015
Сообщений: 83
Благодарностей: 41
УГ: 0
Сибирский Червонец запустил децентрализованный сервис денежных переводов
Команда проекта Сибирский Червонец сообщила о запуске децентрализованного сервиса денежных переводов
https://perevod.io/
Источник:
http://forklog.com/sibirskij-chervon...nyh-perevodov/
«Суть решения в том, чтобы два новичка, не разбирающихся в криптовалютах и в достаточной степени доверяющих друг другу, могли без дополнительного обучения и установки кошельков совершать международные денежные переводы через SIB»
Подробнее:
http://forum-nso.ru/threads/1914/page-249#post-59053
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Сегодня, 23:10