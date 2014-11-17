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Ebay будет сравнивать цены по 50 000 позициям с Amazon и Walmart

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#1
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Ebay будет сравнивать цены по 50 000 позициям с Amazon и Walmart

В то время, как Amazon и Walmart продолжают битву за звание крупнейшего в мире ритейлера, еще один давний конкурент в этой сфере бизнеса - eBay теперь также вступает в игру. Сегодня компания объявила о новой гарантии по соответствию цен на более чем 50 000 позиций на своем сайте, обещая, что предоставит цены, не выше самой низкой цены на тот же товар у конкурентов.

Этот шаг является важным для eBay в плане гарантии, что компания не потеряет клиентов, ушедших к Amazon, Walmart и другим интернет-магазинам, поскольку рынок консолидируется за основными игроками отрасли. Однако для этой гарантии соответствия цены доступны только избранные позиции.


Чтобы соответствовать критерию качества, вещь должна быть новой. В разделе "Сделки" eBay предлагает трендовые вещи в различных категориях, например бытовая электроника, дом и сад, мода. В этом разделе, как правило, предлагаются скидки от 20 до 90% от более 900 надежных продавцов.

Среди этих продавцов есть как мелкие торговцы, стремящиеся расширить свою клиентскую базу, так и крупные потребительские бренды. В любой момент, по словам eBay, есть "десятки тысяч" товаров, предлагаемых в этом разделе с улучшенными предложениями, обновляющимися не реже одного раза в день.

Это не первая попытка eBay противостоять Amazon. В марте компания объявила о запуске 3-дневной акции "гарантированной доставки" на 20 миллионов позиций своего сайта. Если товар не пришел вовремя, eBay обещал вернуть стоимость доставки. Или, если товар имеет бесплатную доставку (обычно это 67% транзакций на eBay сегодня), покупатель получал купон на следующую покупку.

Что касается новой гарантии соответствия цены, есть несколько нюансов, хотя ничего неожиданного. По словам Ebay, будут сравниваться цены только на идентичные товары, проданные онлайн на сайте конкурента и этот товар должен быть в наличии на момент подачи заявки на гарантию соответствия цены.

Компания заявляет, что она будет сравнивать свои цены с ценами некоторых крупнейших онлайн-магазинов, включая Amazon, Walmart, Jet.com (также Walmart), Home Depot, Sears, Target, Best Buy и Wayfair.

Чтобы запросить ценовое сравнение, потребители должны позвонить в службу поддержки eBay до совершения покупки, там они получат купон на разницу, который будет использоваться при оформлении заказа. Срок действия купона истекает через 24 часа. Однако гарантия соответствия цены доступна только в США.

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