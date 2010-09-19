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Украинский IoT-стартап начал сбор средств на беспроводную кнопку управления гаджетами

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Украинский IoT-стартап начал сбор средств на беспроводную кнопку управления гаджетами


Украинский IoT-проект Berry Button начал сбор денег на платформе Indiegogo на беспроводную смарт-кнопку для управления различными девайсами. Данное устройство позволяет управлять смарт-домом и различными домашними устройствами, а также софтом на мобильном телефоне. Посредством единого нажатия кнопка сможет зажечь свет в доме, начать подсчет времени, проводимого человеком на работе, либо установить смартфон на беззвучный режим.



Также стоит отметить, что у этого устройства нет проводов, и оно функционирует через Bluetooth либо Wi-Fi-соединение, помогая осуществлять управление всеми смарт-девайсами без лишних усилий. К примеру, такими, как Amazon Alexa либо своим мобильным телефоном. ”После того, как вы придете домой, вы сможете единым нажатием кнопки зажечь освещение, включить музыку в сервисе Spotify, подсоединенном к Sonos и тому подобное“, – объяснил Максим Трибунский, являющийся одним из учредителей стартапа.



Berry Button возможно настраивать на 3 вида воздействий на нее с помощью мобильного софта Berry App: краткое, продолжительное и двойное нажатие. Любому из этих вариантов возможно назначить определенное действие, к примеру, запустить музыкальный сборник. Кнопка сможет контролировать звонки, посылать различные уведомления, запускать мобильный софт, контролировать освещением в доме, а также еще более 1000 других популярных действий. Кроме того, клиент сможет создавать собственные любимые действия.



Данное устройство возможно присоединять к одежде посредством специальной магнитной пластинки либо с помощью клейкого крепления к остальным поверхностям. Также Berry может определять, где она сейчас размещена, и запускать соответствующий комплекс действий.

Подобное устройство пригодится людям, которые занимают активную жизненную позицию. Как утверждают основатели проекта, важность данного продукта заключается в том, что благодаря ему человеку не требуется повторять одинаковые действия, что позволяет сэкономить много времени. ”Сегодня вокруг нас наблюдается все больше новейших приложений и разных девайсов, при этом все они имеют собственный интерфейс, опции, особенности функционирования. Мы каждый день расходуем уйму времени и сил на подобные однотипные действия. В этих целях и разработана наша кнопка, которая имеет очень легкий, всем понятный и максимально комфортный интерфейс управления“, – комментирует Максим.


Такие стартапы не уникальны, но, по утверждению его основателей, на рынке Украины схожих проектов пока нет. ”Когда сравнить наше устройство с заграничными вариантами, к примеру, Flic, то в первую очередь стоит отметить, что он выполнен не очень качественно – в нашей кнопке более надежный корпус, имеется защита от влаги и пыли. Кроме того, у Flic отсутствует опция добавления собственных вариантов нажатий, а у Berry она имеется“, – отметил Трибунский. Помимо этого данной кнопкой возможно управлять с разных смартфонов единовременно: Berry легко настроить как для одного, так и сразу для нескольких пользователей.

Цена данного гаджета на Indiegogo начинается с 29 долларов. Первоначальную серию смарт-кнопок стартаперы собираются произвести в октябре текущего года, а в следующем месяце уже отправить устройства бэкерам. Для данных целей им необходимо привлечь 55 тысяч долларов.

По материалам ain.ua

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