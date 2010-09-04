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Знаменитые японские капсульные отели начали принимать биткоин

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Знаменитые японские капсульные отели начали принимать биткоин


Благодаря признанию биткоина законным платежным методом в Японии все больше предприятий и организаций начинают включать криптовалюту в список поддерживаемых опций. Последним таким примером стал базирующийся в Киото капсульный отель Comics & Capsule Hotel Comicap, сообщает издание Bitcoin.com.

Добавление новой платежной опции стало возможным благодаря сотрудничеству оператора капсульных отелей Runsystem Co. Ltd с популярной японской криптобиржей Coincheck. Комиссия биткоин-сервиса Coincheck составляет 1%. Все платежи конвертируются в иену, а затем депонируются на банковский счет поставщика услуг.


Японские капсульные отели представляют собой один из форматов бюджетных отелей. В классическом варианте номер в таком отеле представляет собой небольшую спальную ячейку площадью около 2 квадратных метров, которые нередко расположены друг над другом в два яруса.

Создание такого рода отелей, первый из которых появился в Осаке еще в 1979 году, было обусловлено высокой плотностью населения Японии: при значительно меньшей территории количество проживающих в Стране Восходящего Солнца человек сопоставимо с общей численностью населения России. Находятся такие капсульные отели, как правило, возле крупных вокзалов и транспортных узлов.

Самой большой гостиницей этого формата на сегодняшний день считается двухзвездочный отель Green Plaza Shinjuku в Токио (рассчитан на 660 номеров).

В марте 2017 года прием биткоина также начал отель Anshin Oyado в Токио, расположенный возле одной из самых оживленных в мире станций метро Синдзюку. Стоимость аренды комнат здесь колеблется в районе ¥ 4,980 до ¥ 6180 (~ $ 45 — $ 55).

А уже в начале июня поддержку биткоина в 1400 отелях Японии анонсировала компания BITPoint Japan Co.

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