bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 11,851 Благодарностей: 2,313 УГ: 6 КП: 0.102 подарки награды

Знаменитые японские капсульные отели начали принимать биткоин



Благодаря признанию биткоина законным платежным методом в Японии все больше предприятий и организаций начинают включать криптовалюту в список поддерживаемых опций. Последним таким примером стал базирующийся в Киото капсульный отель Comics & Capsule Hotel Comicap, сообщает издание Bitcoin.com.



Добавление новой платежной опции стало возможным благодаря сотрудничеству оператора капсульных отелей Runsystem Co. Ltd с популярной японской криптобиржей Coincheck. Комиссия биткоин-сервиса Coincheck составляет 1%. Все платежи конвертируются в иену, а затем депонируются на банковский счет поставщика услуг.





Японские капсульные отели представляют собой один из форматов бюджетных отелей. В классическом варианте номер в таком отеле представляет собой небольшую спальную ячейку площадью около 2 квадратных метров, которые нередко расположены друг над другом в два яруса.



Создание такого рода отелей, первый из которых появился в Осаке еще в 1979 году, было обусловлено высокой плотностью населения Японии: при значительно меньшей территории количество проживающих в Стране Восходящего Солнца человек сопоставимо с общей численностью населения России. Находятся такие капсульные отели, как правило, возле крупных вокзалов и транспортных узлов.



Самой большой гостиницей этого формата на сегодняшний день считается двухзвездочный отель Green Plaza Shinjuku в Токио (рассчитан на 660 номеров).



В марте 2017 года прием биткоина также начал отель Anshin Oyado в Токио, расположенный возле одной из самых оживленных в мире станций метро Синдзюку. Стоимость аренды комнат здесь колеблется в районе ¥ 4,980 до ¥ 6180 (~ $ 45 — $ 55).



А уже в начале июня поддержку биткоина в 1400 отелях Японии анонсировала компания BITPoint Japan Co.



Источник. Благодаря признанию биткоина законным платежным методом в Японии все больше предприятий и организаций начинают включать криптовалюту в список поддерживаемых опций. Последним таким примером стал базирующийся в Киото капсульный отель Comics & Capsule Hotel Comicap, сообщает издание Bitcoin.com.Добавление новой платежной опции стало возможным благодаря сотрудничеству оператора капсульных отелей Runsystem Co. Ltd с популярной японской криптобиржей Coincheck. Комиссия биткоин-сервиса Coincheck составляет 1%. Все платежи конвертируются в иену, а затем депонируются на банковский счет поставщика услуг.Японские капсульные отели представляют собой один из форматов бюджетных отелей. В классическом варианте номер в таком отеле представляет собой небольшую спальную ячейку площадью около 2 квадратных метров, которые нередко расположены друг над другом в два яруса.Создание такого рода отелей, первый из которых появился в Осаке еще в 1979 году, было обусловлено высокой плотностью населения Японии: при значительно меньшей территории количество проживающих в Стране Восходящего Солнца человек сопоставимо с общей численностью населения России. Находятся такие капсульные отели, как правило, возле крупных вокзалов и транспортных узлов.Самой большой гостиницей этого формата на сегодняшний день считается двухзвездочный отель Green Plaza Shinjuku в Токио (рассчитан на 660 номеров).В марте 2017 года прием биткоина также начал отель Anshin Oyado в Токио, расположенный возле одной из самых оживленных в мире станций метро Синдзюку. Стоимость аренды комнат здесь колеблется в районе ¥ 4,980 до ¥ 6180 (~ $ 45 — $ 55).А уже в начале июня поддержку биткоина в 1400 отелях Японии анонсировала компания BITPoint Japan Co.

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________