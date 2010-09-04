ExxonMobil добавляет выпуск карт в приложение мобильных платежей

Нефтегазовая компания ExxonMobil объявила о запуске кредитной карты ExxonMobil Smart Card для работы через своё приложение.
После подтверждения карта автоматически добавляется в качестве варианта оплаты в приложении. Новые функции станут доступны для клиентов в США через приложение Speedpass +, которое можно использовать на станциях Exxon и Mobil.
Функциональность обеспечивается благодаря партнерству с Citi Retail Services. Обе компании объявили о предоставлении услуг для клиентов, которые подают заявку на эту смарт-карту ExxonMobil до 31 июля 2017 года.
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