Visa анонсировала FinTech-соревнование с призом $100 тыс

Международная платежная система приглашает всех желающих представить бизнес-решения в сфере финансов. Visa объявила о запуске проекта Everywhere на Ближнем Востоке и Северной Африке. Инициатива направлена на поиск свежих идей в финансах по таким направлениям:
Задача № 1
. Прием платежей
Варианты использования API Visa для:
· приема цифровых платежей в небольших торговых точках
· обеспечение безопасности e-commerce и сокращение доли наличных в оплате онлайн-заказов
Задача № 2.
Транспорт
Использование API-интерфейсов Visa, а также мобильных технологий и подключенных устройств для совершенствования систем пропуска пассажиров в аэропортах.
Задача № 3
. Лояльность
Как помочь потребителю выбрать карту Visa для своих покупок. И предложить ему правильные бонусы и скидки в нужное время?
Необходимость в таких решениях вполне оправдана в этом регионе. Ведь торговцы все чаще интересуются цифровыми методами оплаты. Кроме того, пассажиропоток в международном аэропорту Дубая требует внедрения современных систем, ускоряющих посадку на рейсы.
В каждой из категорий будет выбран один победитель. Его приз составит 25 тыс долларов. После этого Visa оценит все три проекта и добавит лучшему из них поощрение в таком же размере.
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