ПриватБанк запустил программу лизинга новых и подержанных авто

ПриватБанк запустил новую кредитную программу для физлиц «Авто в лизинг», которая предусматривает кредитование как новых, так и бывших в употреблении автомобилей. Как сообщили в банке, условия программы позволяют приобрести в лизинг любые авто независимо от стоимости и формата покупки – как в автосалонах, так и на популярных интернет-площадках.
«ПриватБанк расширяет возможности автокредитования и снижает процентные ставки по договорам лизинга, – отмечает руководитель бизнеса «Потребительское кредитование» ПриватБанка Андрей Ковтун. – Автомобиль можно выбрать самостоятельно в автосалоне и на любом интернет-ресурсе, или же обратиться к специалистам банка, которые помогут подобрать нужное авто и оформить лизинг».
Условия оформления автолизинга в ПриватБанке не предусматривают скрытых комиссий, в том числе за досрочное погашение кредита. Первый взнос составляет 15% от стоимости авто, сделка заключается на срок от года до 5 лет. Кроме того, ПриватБанк берет на себя заботы, связанные с оформлением документов в РСЦ, что значительно облегчает процедуру покупки авто для клиентов. Через несколько часов после подписания договора клиент получит ключи и техпаспорт на автомобиль.
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