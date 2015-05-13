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Стартап Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS) привлек инвестиции

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#1
Мастер
 
Имя: Станислав
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Стартап Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS) привлек инвестиции


Стартап Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS), расположенный в городке Пенсакола (штат Флорида), привлек инвестиции, закрыв раунд B для разработки продуктов для борьбы с диабетической ретинопатией (поражение сетчатки при сахарном диабете). Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Инвестиционный раунд был возглавлен Ballast Point Ventures в партнерстве с Providence Ventures и CoxHealth. Благодаря проведенному финансированию, Мэтт Райс из Ballast Point Ventures присоединится к совету директоров IRIS, а доктор Марк Костли из CoxHealth присоединяется в роли председателя консультативного совета IRIS. Стартап использует инвестиции для расширения своего бизнеса в целом и дальнейшего развития компании.

Основанная в 2011 году офтальмологом и главным доктором Сунилом Гупта и генеральным директором Джейсоном Кроуфордом, Intelligent Retinal Imaging Systems является разработчиком уникальных продуктов, которые обнаруживают глазные заболевания и позволяют улучшить контроль за болезнями и уход за пациентами.

IRIS также является разработчиком телемедицинской платформы, которая работает в 28 штатах США и позволяет вылечить диабетическую ретинопатию путем ранней диагностики.

Стоит отметить, что это не первое привлечение инвестиций у IRIS. В октябре 2016 года компания уже привлекала венчурные средства для разработки своей платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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