Iris Capital объявила о запуске нового венчурного фонда IrisNext стоимостью €250 млн

Париж, 21 июня 2017 г. - Iris Capital, ведущая европейская венчурная компания, объявила сегодня о запуске нового фонда IrisNext, посвященного цифровым преобразованиям, с первым закрытием €250 млн. IrisNext будет инвестировать в стартапы от €1 млн до €30 млн, предоставляя Iris Capital рычаги для ускорения и поддержания роста амбициозных европейских компаний на разных этапах.
Корпорации, инвестировавшие в первое закрытие фонда IrisNext, включают лидеров отрасли, таких как Orange, Publicis и Valeo. К ним присоединились финансовые инвесторы и учреждения, такие как Bpifrance и BRED Banque Populaire.
IrisNext будет предоставлять средства быстрорастущим компаниям в сферах индустрии 4.0, интернета вещей, кибербезопасности, сетей 5G, искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений и разработки программного обеспечения.
"За последние 5 лет, вместе с Orange и Publicis Groupe, мы успешно создали совместную структуру, которую мы называем мультикорпоративной моделью. Мы хотели бы поблагодарить Orange и Publicis Groupe за их доверие, и мы с нетерпением ожидаем развития успеха этой модели вместе с нашими новыми корпоративными партнерами", - сказал Пьер де Фуке, управляющий партнер и соучредитель Iris Capital. "Наша миссия в Iris Capital - выявлять и стимулировать перспективных предпринимателей, чтобы помочь им расти и расширять масштабы своего бизнеса в Европе и за ее пределами, особенно благодаря нашей корпоративной сети. Мы очень рады доверию наших сторонников ", - сказал Антуан Гарригес, соучредитель Iris Capital.
IrisNext будет в основном инвестировать в европейские стартапы с акцентом на Францию и Германию. Фонд также будет разрабатывать инвестиционную стратегию за пределами Европы, в первую очередь ориентированную на США, где Iris Capital может принести дополнительную прибыль начинающим компаниям через свою корпоративную поддержку и крепкие европейские связи.
"Благодаря основанию нового фонда мы с нетерпением ждем новых амбициозных и инновационных историй успеха", - прокомментировал Эрик де ла Ривьер, управляющий партнер Iris Capital. "IrisNext привлек некоторых ведущих европейских лидеров в качестве инвесторов в фонд, что является свидетельством успеха нашей модели и наследия в индустрии венчурного капитала. Несколько успешных историй из нашего портфолио с такими компаниями, как Talend, Adjust, Netatmo или Scality, а также опыт и производительность Iris Capital были ключевыми факторами в закрытии первого фонда IrisNext."
Специально для mmgp.ru
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