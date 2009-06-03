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Kopjra привлек €310 тыс для SaaS платформы по защите авторских прав в интернете

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Kopjra привлек €310 тыс для SaaS платформы по защите авторских прав в интернете

Итальянский стартап Kopjra привлек € 310 тысяч финансирования для своей SaaS платформы по защите авторских прав.
Инвестиционный раунд был закрыт Casalini Zambon, Club Digitale и частным инвестором Стефано Превити. Стартап планирует использовать капитал для укрепления своих позиций в Италии, а также расширить функционал платформы для борьбы с пиратством, с контрфактной продукцией, кибер мошенничеством и порно.

Основанная в 11 июля 2014 года генеральным директором Томмазо Гротом совместно с техническим директором Эмануэле Касадио, Kopjra является разработчиком SaaS платформы, благодаря которой пользователи могут защитить свои авторские права в сфере кино, ТВ, спорта, музыки, журналистики, программного обеспечения и видеоигр.

Клиентами компании являются различные юридические компании и СМИ организации. Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка € 750 тысяч инвестиций в пяти раундах финансирования.

Перевод специально для MMGP.RU

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новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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