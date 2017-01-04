Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,922 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ProSiebenSat.1 приобрел приключенческий стартап Jochen Schweizer за €108 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,410
Благодарностей: 152
УГ: 10
КП: 0.148
подарки
ProSiebenSat.1 приобрел приключенческий стартап Jochen Schweizer за €108 млн

Медиа-гигант ProSiebenSat.1 приобрел немецкий стартап Jochen Schweizer, онлайн-платформу, которая продает приключения. Как сообщается, сумма сделки составила €108 млн.

На веб-сайте Jochen Schweizer можно приобрести множество впечатлений: вертолетный тур, банджи-джампинг, параглайдинг или просто такую роскошь как, массаж лица. У платформы также имеется своя социальная сеть, чтобы можно было познакомиться с единомышленниками и поделиться впечатлениями.

Теперь компания объединится с дочерней компанией ProSiebenSat.1- Mydays ( бывшим конкурентом Jochen Schweizer).




Перевод специально для mmgp.ru
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Snapchat приобрел стартап для создания 3D-снимков NikitinM Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.05.2017 14:51
Биткоин-стартап Wyre приобрел платежный сервис Remitsy Анна Чернобай Bitcoin 0 05.04.2017 16:57
Google приобрел стартап Kaggle - сообщество для исследователей в области машинного об Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.03.2017 23:05
JW Capital приобрел цветочный стартап Eco Flower Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.01.2017 21:13
Фонд Цукерберга приобрел научный стартап Meta Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.01.2017 21:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VAZem
hongkong-index.net
От VAZem в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Oil-Green - Oil-Green.Com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Smarlex - smarlex.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Apple iOS 10 будет выпущена 13 сентября
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Любовь_Зла
Как бросить курить?
От Любовь_Зла в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар Vestern
elf-lord.com - "Владыка Эльфов" игра с выводом денег
От Vestern в разделе «Экономические игры»
.     
Пользователей
413,922
Тем
475,112
Сообщений
11,772,891

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube