ProSiebenSat.1 приобрел приключенческий стартап Jochen Schweizer за €108 млн

Медиа-гигант ProSiebenSat.1 приобрел немецкий стартап Jochen Schweizer, онлайн-платформу, которая продает приключения. Как сообщается, сумма сделки составила €108 млн.
На веб-сайте Jochen Schweizer можно приобрести множество впечатлений: вертолетный тур, банджи-джампинг, параглайдинг или просто такую роскошь как, массаж лица. У платформы также имеется своя социальная сеть, чтобы можно было познакомиться с единомышленниками и поделиться впечатлениями.
Теперь компания объединится с дочерней компанией ProSiebenSat.1- Mydays ( бывшим конкурентом Jochen Schweizer).
Перевод специально для mmgp.ru