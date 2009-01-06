Минфин предложил новый способ привлечь людей копить на пенсии
Минфин предложил новый способ привлечь людей копить на пенсии
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На следующей неделе Минфин России внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом, как пишет РБК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. Вместо работодателя их будет делать работник. Он может выбрать ставку от 0 до 6%, для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.
Изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений — работодатель должен был автоматически регистрировать работника в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.
По словам Моисеева, первый вариант «автоподписки» — уже предложенная концепция подписки «по умолчанию» через «юридически приемлемый» путь. Однако такой вариант без письменного согласия сотрудника противоречит Гражданскому кодексу.
Второй вариант — внести изменения в Трудовой кодекс, где будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза об участии сотрудника в ИПК. Чтобы отказаться от подписки, работник должен подать заявление в кадровую службу.
Внедрение обновленной системы пенсионных накоплений планируется к 1 января 2019 года. Как подчеркнул представитель ЦБ, регулятор готовит «юридическую конструкцию» такой «автоподписки».