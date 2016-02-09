Silvernest привлек $1.2 млн., чтобы найти квартиросъемщиков для пожилых людей.
Технологический мир часто фокусируется на взаимодействии и предоставлении более качественных услуг миллениалам (те, кто родились в период с 1984 по 2000 гг.). Silvernest же обращается к совсем другой возрастной группе: поколение бэби-бума (те, кто родились в период с 1943 по 1963 гг.) и те пожилые люди, чьи дети выросли и разъехались. Этим людям сейчас больше 50 лет и они могут сталкиваться с изоляцией и финансовыми трудностями после развода или смерти супруга, поэтому Silvernest создал онлайн-сервис, чтобы они могли найти арендаторов и квартиросъемщиков.
Стартап из Денвера (штат Колорадо) привлек $1,2 млн. в посевном раунде, в котором приняли участие Halogen Ventures, 1843 Capital, Rockies Venture Club, Investor's Circle и 500 Startups.
«Мы живем дольше, чем раньше», - говорит один из основателей и главный исполнительный директор Silvernest Венди Буркхардт. «К 2030 году 132 миллиона человек в США будут старше 50 лет, что вдвое больше, чем миллениалов».
Пользователи подписываются на Silvernest, добавляют в каталог свой дом или квартиру и согласуются с заинтересованными арендаторами. Они платят единовременную плату в размере $29,99, и за три месяца подбирают подходящий вариант. Если они не нашли никого подходящего в течение этого периода, они либо получают возмещение, либо продление на 90 дней.
По словам Буркхардт на сайте Silvernest зарегистрировано 20 000 человек и количество удачных сделок перевалило за 60 000. Услуга доступна во всех 50 штатах, основными рынками стартап называет Колорадо, Калифорнию и Флориду.
Несмотря на то, что Буркхардт не рассматривает Airbnb в качестве прямого конкурента, она признает, что компания проложила путь к экономике совместного пользования. Classified и Craigslist являются одними из конкурентов, среди прочих, но Буркхардт утверждает, что предлагает нечто особенное, чего нет у других сервисов: проверка. Она добавляет, что Silvernest внедрила проверку по пяти пунктам, которую заинтересованные арендаторы должны пройти, чтобы их признали подходящими кандидатами.
Буркхардт и ее команда будут использовать новые средства для дальнейшего развития своего алгоритма соответствия и искать возможность применения ИИ. Эдди Томас, бывший вице-президент по разработке eHarmony, присоединился к консультативному совету компании.
Основанный в 2015 году, Silvernest окончил 18 акселерационную программу 500 Startups (осень 2016 года). После участия в программе в Сан-Франциско, стартап вернулся в Денвер.
«Денвер - это не Силиконовая долина, но у него действительно захватывающая энергия и талант», - сказал Буркхардт. «Он также более доступен».
Она признает, что изначально было сложно найти инвесторов за пределами Колорадо, но помогло участие в ускорителе 500 Startups. Будучи женщиной основателем, она также привлекала инвестиции от инвестиционных фирм, которыми руководят женщины, это Halogen Ventures и 1843 Capital.
Silvernest собрал в общей сложности $1,3 млн. и в настоящее время имеет семь сотрудников.