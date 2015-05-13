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Стартап CirrusMD привлек $7 млн для платформы по виртуальному уходу за пациентами

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Стартап CirrusMD привлек $7 млн для платформы по виртуальному уходу за пациентами

Разработчик телемедицинской платформы здравоохранения CirrusMD из городка Денвер (штат Колорадо), привлек $ 7 млн инвестиций.
Инвестиции предоставил Colorado Impact Fund в партнерстве с Bootstrap Incubation, Three Leaf Ventures, Rockies Venture Fund, Service Provider Capital, Sand Hill Angels и бизнес-ангелами из Нью-Йорка. Стартап использует инвестиции для расширения продаж и улучшения маркетинга, для привлечения еще больше инвестиций, а также для разработки дополнительных функций платформы.
Основанная в 2012 году доктором и соучредителем Блейком Мак-Кинни совместно с генеральным директором Эндрю Альторфером, CirrusMD разработал платформу для виртуального ухода за пациентами, которые могут связаться с местными врачами через сообщение или видеочат.

На сегодняшний день, CirrusMD является поставщиком телемедецинских услуг для одного миллиона пациентов, которые уже избавились от чрезмерного использования ER и неотложной помощи. Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 13 млн инвестиций в пяти раундах финансирования.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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