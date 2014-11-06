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Twitch заключил сделку с Blizzard на показ более 20 киберспортивных событий

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Старый Сегодня, 18:24
#1
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Twitch заключил сделку с Blizzard на показ более 20 киберспортивных событий

Twitch, популярный сайт потокового видео с уклоном на игровые события (запущен в июне 2011 года), которым владеет компания Amazon, недавно подписал соглашение с одним из самых популярных разработчиков игр на трансляцию множества игровых турниров исключительно на данном сервисе.

Сделка между Twitch и Blizzard, рассчитанная на срок два года, включает в себя самые громкие имена в мире киберспорта - Overwatch, World of Warcraft и StarCraft. В рамках этой сделки более 20 событий будут транслироваться исключительно на Twitch. Некоторые из этих соревнований по киберспорту включают в себя: глобальный чемпионат Heroes of the Storm (Heroes of the Storm Global Championship), мировая чемпионская серия StarCraft II (StarCraft II World Championship Series), всемирные игры Hearthstone (Hearthstone Global Games), чемпионат World of Warcraft Arena (World of Warcraft Arena Championship) и серия Overwatch (Overwatch Premier Series).


Согласно данным Google, турниры по киберспорту привлекли более 320 миллионов зрителей. Этот показатель в 2016 году вырос на 90% по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, члены сервиса Twitch Prime получат специальные внутриигровые предметы и эксклюзивные предложения на некоторые игровые продукты Blizzard. В конце лета абоненты получат "золотую коробку с лутом" в Overwatch, которая будет включать в себя ряд внутриигровых предметов, а также по крайней мере один "легендарный предмет".

Эта сделка в конечном итоге просто означает, что Amazon предложит больше зрелищного контента пользователям Twitch, поскольку сервис продолжает конкурировать за внимание геймеров с сервисом YouTube Gaming от Alphabet.

Около 100 миллионов пользователей просматривают контент на Twitch каждый месяц. Компания уточняет, что почти половина ее пользователей тратит более 20 часов в неделю на пользование сервисом.

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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:25
#2
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Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
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Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Twitch заключил сделку с Blizzard на показ более 20 киберспортивных событий
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Twitch заключил сделку с Blizzard на показ более 20 киберспортивных событий
Twitch молодцы, киберспорт развивается, а это одна из главных их ниш. Но главное комментатора хорошего для соревнований подбирать ) он дает 90 процентов от игрового процесса)
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Старый Сегодня, 18:30
#3
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Re: Twitch заключил сделку с Blizzard на показ более 20 киберспортивных событий
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Twitch молодцы, киберспорт развивается, а это одна из главных их ниш. Но главное комментатора хорошего для соревнований подбирать ) он дает 90 процентов от игрового процесса)
Зачастую один матч комментирует не одна студия и выбор есть. В англоязычном сегменте так точно) В СНГ мало толковых. Одни бред говорят, другие очепятываются.

Сколько было уже конкурентов Твича, но ни один не приблизился к нему)
У ютуба есть шансы, но маркетинг наше все. Нужно заключать эксклюзивные контракты с турнирами, но тут беда. Твич частенько выступает спонсором, хоть и мелким.
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Метки
blizzard, twitch, киберспорт, турниры
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