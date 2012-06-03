Random Round - random-round.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 21/06/2017
Описание:
Мы создали уникальные инвестиционные планы, доступные и прибыльные, комфортную партнёрскую программу и можем предложить каждому инвестору быстрый и надёжный способ приумножить свои средства без наличия каких либо знаний и навыков в биржевой торговле.
Мы делали сайт с упором на удобство его восприятия для инвестора, а также с последними наработками в DDOS защите, так, что каждый участник программы может быть уверен в сохранности своих данных и средств. С нашей командой Вы будете получать постоянною прибыль, а отзывчивая поддержка ответит на все Ваши вопросы.
Инвестиционные планы:
1 план
- 1% в сутки
/ срок вклада 1 день/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % ежедневно.
2 план
- 2% в сутки
/ срок вклада 1 день/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % ежедневно.
3 план
- 3% за период
/ срок вклада 2 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
4 план
- 5% за период
/ срок вклада 2 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
5 план
- 6% за период
/ срок вклада 3 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
6 план
- 8% за период
/ срок вклада 3 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
7 план
- 12% за период
/ срок вклада 5 дней/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
8 план
- 15% за период
/ срок вклада 5 дней/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
Примечание: инвестиционный план выпадает случайным образом.
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Яндекс.Деньги, AdvCash
Минимальный депозит:
10$.
Минимальный вывод:
0,1$.
Комиссия:
нет.
Выплаты:
ручные, до 24 часов.
Реферальная система:
1 уровневая - 5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
100%.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!