Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Random Round - random-round.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:58
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 475
Благодарностей: 33
УГ: 5
КП: 0.000
Random Round - random-round.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 21/06/2017

Описание:
Мы создали уникальные инвестиционные планы, доступные и прибыльные, комфортную партнёрскую программу и можем предложить каждому инвестору быстрый и надёжный способ приумножить свои средства без наличия каких либо знаний и навыков в биржевой торговле.
Мы делали сайт с упором на удобство его восприятия для инвестора, а также с последними наработками в DDOS защите, так, что каждый участник программы может быть уверен в сохранности своих данных и средств. С нашей командой Вы будете получать постоянною прибыль, а отзывчивая поддержка ответит на все Ваши вопросы.

Инвестиционные планы:
1 план - 1% в сутки/ срок вклада 1 день/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % ежедневно.
2 план - 2% в сутки/ срок вклада 1 день/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % ежедневно.
3 план - 3% за период/ срок вклада 2 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
4 план - 5% за период/ срок вклада 2 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
5 план - 6% за период/ срок вклада 3 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
6 план - 8% за период/ срок вклада 3 дня/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
7 план - 12% за период/ срок вклада 5 дней/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
8 план - 15% за период/ срок вклада 5 дней/ депозит от 10$ до 500$/ депозит возвращается в конце срока/ начисления % в конце срока.
Примечание: инвестиционный план выпадает случайным образом.

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Яндекс.Деньги, AdvCash
Минимальный депозит: 10$.
Минимальный вывод: 0,1$.
Комиссия: нет.
Выплаты: ручные, до 24 часов.
Реферальная система: 1 уровневая - 5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 100%.

>>>>Регистрация в проекте<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад:
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Админ MINE CLOUD расскажет всю правду о своем проекте. Читаем.
HotInvest-io на форуме  
Старый Сегодня, 18:03
#2
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,064
Благодарностей: 4,645
УГ: 3
КП: 0.022
Re: Random Round - random-round.com
играли уже в такое в основном в минус, думаю тут тот же админ
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 18:06
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,737
Благодарностей: 6,634
УГ: 15
КП: 0.191
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награды Волшебный горшочек 
Re: Random Round - random-round.com
Цитата:
Сообщение от HotInvest-io Посмотреть сообщение
Мы создали уникальные инвестиционные планы
Тут даже не поспорить
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:09
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,824
Благодарностей: 3,785
УГ: 4
КП: 0.077
Re: Random Round - random-round.com
Столько костей, это точно не беттинг?
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Thunderlight на форуме  
Старый Сегодня, 18:11
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,130
Благодарностей: 6,054
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Random Round - random-round.com
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
это точно не беттинг?
в беттинге сейчас тоже рандом) вон один кубок китая чего стоит, а вообще планы эти можно нормально тянуть
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 18:30
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 913
Благодарностей: 213
УГ: 8
КП: 0.000
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Re: Random Round - random-round.com
А вот интересно, как часто будут выпадать планы на 5 дней?
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 18:31
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 8,440
Благодарностей: 4,203
УГ: 26
КП: 0.428
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Re: Random Round - random-round.com
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
играли уже в такое в основном в минус, думаю тут тот же админ
Ну в принципе да, летний период, в основном делают хайпы школопериодники, но нельзя приписывать админство к тому или иному проекту без доков.
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Prext на форуме  
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Метки
fast, hyip, random-round.com, хайп
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