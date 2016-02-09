MyTutor привлек £3 млн. инвестиций от Mobeus

Рынок онлайн-репетиторства хорошо развит в США. Стартап Varsity Tutors привлек $50 млн.; Wiseant $20 млн.; не так давно Tutor.com проданный IAC и InstaEdu был выкуплен обратно. Поэтому есть смысл в том, что эта модель может себя оправдать и на других рынках. Так считает руководство MyTutor, лондонской edtech-компании, которая находит для школьников грамотных студентов вузов в качестве репетиторов для индивидуальных онлайн-уроков.
В настоящее время стартап закрыл раунд финансирования в размере £3 млн. Раунд возглавил Mobeus Equity Partners при участии ангелов, в том числе Клайва Каудери (Resolution Capital) и Томаса Хога (Arts Alliance).
Стартап рассмотрел заявки 25 000 потенциальных преподавателей и утвердил более 3500 человек. Чтобы масштабировать свою работу, стартап предложил прошедшим раньше отбор преподавателям за дополнительную плату проводить собеседования с другими кандидатами.
Ученики получают персонализированную поддержку онлайн через платформу с онлайн-видео и whiteboarding, в то время как для студентов университетов это занятие представляет собой привлекательный доход и работу, которая будет учитываться при получении степени.
Кстати родители тоже могут не оставаться в стороне образования своих детей и запросить 15-минутный бесплатный онлайн-урок, чтобы понять, что из себя представляет репетитор, и это очень удобно для семей из сельской местности найти хорошего репетитора, как и для городских семей – получить более дешевую альтернативу.
В чем примечательность данного стартапа? Ну, они работают по очень старомодному рыноку с масштабируемой моделью.
Частный рынок репетиторства Великобритании размером 2 млрд фунтов стерлингов - это фрагментированное пространство, в котором большинство компаний по-прежнему предлагают личные встречи.