SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd

О КОМПАНИИ:
Международный оператор межбиржевого трейдинга криптовалютных средств, компания «SPEY INVEST LIMITED» была основана как пилотный проект онлайн трейдингового бизнеса коллективом энтузиастов, который возглавил Даниил Солопов, в 2014 году. Несмотря на сравнительно молодой возраст, уже через полтора года своей деятельности компания стала известна профильным специалистам не только в Британии, но и за рубежом.
Компания специализируется на доверительном управлении финансами, консалтинге и аналитике процессов криптовалютного трейдинга.
Показатели успешности росли, и в 2017 году компания вышла на международный уровень, получив соответствующие разрешительные документы и открыв представительство в Лондоне.
На сегодняшний день «SPEY INVEST LIMITED» – это динамично развивающаяся криптотрейдинговая компания с безупречной торговой репутацией и высоким уровнем доверия клиентов.
Доверительное управление, эффективно выполняемое компанией, ассоциируется у клиентов с надежностью и безопасностью лучших банков мира. И это заслуга всего нашего коллектива, который возглавляет Даниил Солопов – владелец и основатель компании.
Свидетельство о Регистрации
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ:
На выбор 3 плана:
SILVER
Доход 1% - в день
от 10$ до 999$
срок действия депозита 200 дней
без возврата депозита
GOLD
Доход 1.2% - вдень
от 1000$ до 9999$
срок действия депозита 250 дней
без возврата депозита
PLATINUM
Доход 1.4% - вдень
От10000$ до 50000$
срок действия депозита 300 дней
без возврата депозита
Минимальная сумма пополнения в платежных системах составляет:
Вы с 2014 года собирали на деп чтоли?
сайт неплох, с новомодной видео шапкой.
мне чем то кешбери напомнил.
только доки тут обычные, без всяких нюансов.
Цитата:
IP Address 52.56.244.93 is hosted on a dedicated server
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ASN United Kingdom AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US (registered May 04, 2000)
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Name Server: ns40.domaincontrol.com
языковые версии, к слову - работают, на гугляку не похоже