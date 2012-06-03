Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd

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Старый Сегодня, 17:47
#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 123
Благодарностей: 135
УГ: 0
КП: 0.000
SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт:ИЮНЬ 2017



О Компании
О КОМПАНИИ:
Международный оператор межбиржевого трейдинга криптовалютных средств, компания «SPEY INVEST LIMITED» была основана как пилотный проект онлайн трейдингового бизнеса коллективом энтузиастов, который возглавил Даниил Солопов, в 2014 году. Несмотря на сравнительно молодой возраст, уже через полтора года своей деятельности компания стала известна профильным специалистам не только в Британии, но и за рубежом.

Компания специализируется на доверительном управлении финансами, консалтинге и аналитике процессов криптовалютного трейдинга.

Показатели успешности росли, и в 2017 году компания вышла на международный уровень, получив соответствующие разрешительные документы и открыв представительство в Лондоне.

На сегодняшний день «SPEY INVEST LIMITED» – это динамично развивающаяся криптотрейдинговая компания с безупречной торговой репутацией и высоким уровнем доверия клиентов.

Доверительное управление, эффективно выполняемое компанией, ассоциируется у клиентов с надежностью и безопасностью лучших банков мира. И это заслуга всего нашего коллектива, который возглавляет Даниил Солопов – владелец и основатель компании.


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Минимальная сумма пополнения в платежных системах составляет:

Bitcoin – 100$
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Payeer — 10$
YandexMoney – 10$
Минимальная сумма вывода в платежных системах составляет:

Bitcoin – 20$
PerfectMoney — 1$
AdvCash — 1$
Payeer — 1$
YandexMoney — 1$
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Заявку на вывод можно создавать с понедельника по пятницу, выплата производится в течении 24 часов после создания заявки.

Платежные системы PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, Payeer, YandexMoney


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Премии за каждый уровень.


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Транзакция
Sent Payment 8000.00 USD to account U12058642. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: b47e1d93-1096-44b0-ba98-e89089b3aca8







РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ: https://spey.ltd/r/?Oleksii
Скайп pro_cool_sk8
Контакт https://vk.com/darmogray.alexey
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SPEY.LTD
Алексей Дармограй на форуме  
Старый Сегодня, 17:51
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,349
Благодарностей: 914
УГ: 10
КП: 0.048
подарки
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Цитата:
Сообщение от Алексей Дармогра... Посмотреть сообщение
Мой вклад: 8000 $
Вы бы не светили такими "котлетками" в период сумасшедшего скамопада в индустрии ...
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ssergiuss на форуме  
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Старый Сегодня, 17:51
#3
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 5,064
Благодарностей: 4,645
УГ: 3
КП: 0.022
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
нормальный вклад у ТС
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Thunderlight (Сегодня), Алексей Дармограй (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:00
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,130
Благодарностей: 6,054
УГ: 38
КП: 0.141
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Цитата:
Сообщение от Алексей Дармогра... Посмотреть сообщение
Мой вклад: 8000 $
Вы с 2014 года собирали на деп чтоли?
сайт неплох, с новомодной видео шапкой.
мне чем то кешбери напомнил.
только доки тут обычные, без всяких нюансов.
Цитата:
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ASN United Kingdom AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US (registered May 04, 2000)
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 18:03.
Ярослав Яценко на форуме  
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Старый Сегодня, 18:04
#5
Профессионал
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 2,221
УГ: 3
КП: 0.000
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
нормальный вклад у ТС
Админ проекта показал какие суммы надо сюда закидывать чтобы было все у него комфортно и сухо, и уберите свои мятые чирики
__________________
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Sofikor на форуме  
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Thunderlight (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:05
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,824
Благодарностей: 3,785
УГ: 4
КП: 0.077
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Админко делал такой сайт в надежде, что ему депнут, и надежда сбылась
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Thunderlight на форуме  
Старый Сегодня, 18:06
#7
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 123
Благодарностей: 135
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
зашол на такую сумму так как что бы забрать бонусы надо иметь свой вклад, по этому рискнул
инфу получил со структуры в Германии
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SPEY.LTD
Алексей Дармограй на форуме  
Старый Сегодня, 18:08
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,737
Благодарностей: 6,634
УГ: 15
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Увидел деп, думал тс так пошутил
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moskva на форуме  
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Старый Сегодня, 18:11
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 328
Благодарностей: 37
УГ: 1
КП: 0.041
Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Вы с 2014 года собирали на деп чтоли?
сайт неплох, с новомодной видео шапкой.
мне чем то кешбери напомнил
мощно зашел тс, посмотрим как дальше дело пойдет, с виду вроде нормально выглядит.
fitbit на форуме  
Старый Сегодня, 18:18
#10
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 123
Благодарностей: 135
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: SPEY INVEST LIMITED - spey.ltd
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Вы с 2014 года собирали на деп чтоли?
нет) все намного проще ��
заработал немного на крипте да и в другом проекте
__________________
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SPEY.LTD
Алексей Дармограй на форуме  
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