Процессинговая компания Chronopay запускает собственную криптовалютную биржу

Процессинговая компания Chronopay планирует запустить биржу криптовалют, сообщил сегодня основатель и владелец компании Павел Врублевский. В соответствии с планами компании, запуск биржи произойдет в ближайшие несколько месяцев, после тестирования программного обеспечения.
Врублевский пояснил, что первое время на бирже будут возможны операции исключительно с криптовалютами, например, обмен биткойна на эфир будет возможен, а на рубли уже нет. Также в первое время будет недоступно внесение и вывод фиатных денег — только обмен криптовалют. В дальнейшем планируется добавление возможности обмена криптовалют на фиаты.
Основатель Chronopay уточнил, что зарабатывать компания будет на комиссиях от сделок. «Размер комиссий еще не определен», — отметил Врублевский.
ChronoPay является международной процессинговой компанией, которая обрабатывает интернет-платежи с банковских карт и других счетов. Ее основал в 2003 году в Нидерландах российский бизнесмен Павел Врублевский.
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