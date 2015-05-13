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CloudPost Networks привлек $4 млн для SaaS платформы безопасности IoT устройств

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CloudPost Networks привлек $4 млн для SaaS платформы безопасности IoT устройств


Стартап CloudPost Networks, расположенный в Санта-Клара (штат Калифорния), привлек $4 млн инвестиций, закрыв раунд A для своего программного обеспечения безопасности пользователей интернета.
Инвестиционный раунд прошел под руководством Wing Venture Capital в сотрудничестве с такими инвесторами как Дэн Уорменхавен, Доминик Орр, Панкадж Патель, и Пракэш Бхалерао. Стартап использует инвестиции для расширения своих операций.

Основанная в 2015 году генеральным директором Пандианом Гнанапракасом, CloudPost Networks является разработчиком программного обеспечения, которое обеспечивает пользователям IoT устройств безопасность и предоставляет управление рисками во время проводимых операций. Платформа проводит идентификацию IoT устройств, выявляет их уязвимость и в последствии определяет вопрос безопасности.

Перевод специально для MMGP.RU
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новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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