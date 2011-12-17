Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,911 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Еврокомиссия провела консультации по финтеху

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:48
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,733
Благодарностей: 6,633
УГ: 15
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
Еврокомиссия провела консультации по финтеху
Под руководством Европейской комиссии прошла серия общественных консультаций «Публичное консультирование по финтеху: более конкурентоспособный и инновационный европейский финансовый сектор», предоставившая возможность любому потребителю или бизнесу ответить на вопросы, которые призваны прояснить общие настроения в отношении финансовых технологий, в частности блокчейна. Компании и организации, в частности, крупнейшая в Европе компания клиринговых и расчетных услуг Euroclear, Европейская Ассоциация клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH), Европейская федерация платежных учреждений (EPIF) и Европейский организация «Голос потребителей в поддержку стандартизации» (ANEC) опубликовали своё видение ситуации. В рамках консультаций, участникам было предложено ответить на ряд вопросов, показывающих наиболее перспективные варианты использования финтеха, приложения на базе технологии распределённых реестров, которые могут предложить возможности для предприятий малого и среднего бизнеса, а также основные нормативны препятствия для развития решений на базе этой технологии. Большинство участников назвали блокчейн наиболее перспективным направлением финтеха с точки зрения снижения издержек и повышения эффективности. Отвечая на вопрос о том, как европейское правительство должно участвовать в распространении блокчейна, мнения разделились. Ассоциация EACH считает, что регуляторы должны способствовать развитию блокчейна, так как отрасль должна...

Источник
__________________
Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyip-Cruiser.com-Лучшие рефбэки,бонусы,страховки
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Idera провела рекапитализацию в размере $1.125 млрд Arise Горячие новости 0 02.06.2017 21:36
Социальная сеть Steemit провела хардфорк Сергей Горин Новости криптовалют 1 13.12.2016 16:57
Еврокомиссия хочет разделить Google Njord Новости в мире финансов и инвестиций 15 25.11.2014 22:31
Украина провела переговоры о поставках угля из США kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 50 23.11.2014 00:22
Компания Zynga провела IPO - привлечено $1 млрд LSasha Иностранные эмитенты 0 17.12.2011 13:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
hcktrading - hcktrading.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Казино wmazart, у админа Атестат продавца!
От adai в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар soad
AiC - www.azov-iclub.com
От soad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар klin
нужен Stocks Manager Script
От klin в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
Принимаем лимиты доверия до 80% годовых.
От iv_frank в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Банк Англии: расчётная система нового поколения будет совместима с DLT
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,911
Тем
475,081
Сообщений
11,772,088

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube