Еврокомиссия провела консультации по финтеху

Под руководством Европейской комиссии прошла серия общественных консультаций «Публичное консультирование по финтеху: более конкурентоспособный и инновационный европейский финансовый сектор», предоставившая возможность любому потребителю или бизнесу ответить на вопросы, которые призваны прояснить общие настроения в отношении финансовых технологий, в частности блокчейна. Компании и организации, в частности, крупнейшая в Европе компания клиринговых и расчетных услуг Euroclear, Европейская Ассоциация клиринговых домов-центральных контрагентов (EACH), Европейская федерация платежных учреждений (EPIF) и Европейский организация «Голос потребителей в поддержку стандартизации» (ANEC) опубликовали своё видение ситуации. В рамках консультаций, участникам было предложено ответить на ряд вопросов, показывающих наиболее перспективные варианты использования финтеха, приложения на базе технологии распределённых реестров, которые могут предложить возможности для предприятий малого и среднего бизнеса, а также основные нормативны препятствия для развития решений на базе этой технологии. Большинство участников назвали блокчейн наиболее перспективным направлением финтеха с точки зрения снижения издержек и повышения эффективности. Отвечая на вопрос о том, как европейское правительство должно участвовать в распространении блокчейна, мнения разделились. Ассоциация EACH считает, что регуляторы должны способствовать развитию блокчейна, так как отрасль должна...
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