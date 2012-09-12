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Сomcast, Disney и NBC создадут рекламную платформу на базе блокчейна

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Сomcast, Disney и NBC создадут рекламную платформу на базе блокчейна
Американский телекоммуникационный гигант Comcast в партнерстве с медиакорпорациями Disney, NBC, Mediaset Italia, Channel 4 и TF1 разрабатывает блокчейн-платформу для рекламных кампаний. Об этом сообщается на сайте компании Comcast.

Новая платформа получила название «Blockchain Insights Platform». По мнению разработчиков, технология распределенного реестра, лежащая в основе платформы, делает процесс создания и управления рекламными кампаниями более прозрачным и эффективным.

“Новый технологический подход делает процесс управления видеорекламой более эффективным и обеспечивает высокий уровень защиты пользовательских данных. В рамках инициативы, мы будем работать с нашими партнерами над улучшением процесса планирования рекламных кампаний и расширением возможностей таргетирования. В конечном итоге мы хотим повысить ценность всей индустрии телерекламы”, — сказал старший вице-президент рекламного подразделения Comcast Марсин Йенкес.

Напомним, осенью 2016 года корпорация Disney представила гибридный блокчейн под названием Dragonchain, который позволяет более эффективно, прозрачно и безопасно взаимодействовать с большим числом международных партнеров.

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