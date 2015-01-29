Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:45
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,559
Благодарностей: 114
УГ: 8
КП: 0.049
shugarfish.ru - Shugarfish

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.06.2017




Об игре:

Для того, что бы купить рыбку, перетащите ее на игровое поле!
После того как рыба окажется на игровом поле она начнет собирать для вас монеты.


Срок жизни рыбы составляет 365 дней с момента покупки.
Монеты вы можете собрать в разделе добыча.

Цены и Прибыль рыбок.


Если рыбка не перемещается на игровое поле то скорей всего у вас недостаточно средств для ее покупки. Так же причиной может быть вход с девайса, так как рыб можно перетаскивать на игровое поле только с ПК или ноутбука.
Не смотря на то, что вы получаете бонус за регистрацию вам необходимо пополнить счет минимум на 50 рублей для возможности выводить заработанные средства.
Монеты это внутренняя валюта игры за которую вы можете покупать рыб. Курс монет: 1 Монета = 1 Руб.

БОНУСЫ:


Каждый из первой тысячи зарегистрировавшихся получает на свой игровой счёт 50 руб.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы получите 10% от их пополнений, так же по 2% и 1% со следующих 2-х уровней ваших рефералов. Вся прибыль с ваших рефералов поступает на счет для выплат!


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Яндекс Деньги, Free-Kassa


МОЙ ВКЛАД:


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