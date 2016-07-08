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Стартап по подбору персонала Sympl привлек €1,1 млн

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Стартап по подбору персонала Sympl привлек €1,1 млн

Бельгийский стартап по подбору персонала Sympl привлек €1,1 млн. Инвестиции возглавил KBC Start IT Fund, при участии Ark Angels Activator Fund, imec и бизнес-ангелов Яна Вербеке и Кристиана Тома.

Стартап Sympl интегрирует чатботов и видео в свою платформу для связи между соискателями и компаниями. Кандидатам на работу задаются вопросы через чатбот и их профили обновляются в соответствии с анализом данных ими ответов. Затем соискателям предлагается пройти видеоинтервью (симуляция реального собеседования). Все это дает гораздо большее представление работодателям о кандидатах, чем простое резюме.

Sympl будет использовать новый капитал для расширения своей команды и дальнейшего развития своего чатбота на основе искусственного интеллекта с распознаванием речи.





Перевод специально для mmgp.ru
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