Бельгийский стартап по подбору персонала Sympl привлек €1,1 млн. Инвестиции возглавил KBC Start IT Fund, при участии Ark Angels Activator Fund, imec и бизнес-ангелов Яна Вербеке и Кристиана Тома.
Стартап Sympl интегрирует чатботов и видео в свою платформу для связи между соискателями и компаниями. Кандидатам на работу задаются вопросы через чатбот и их профили обновляются в соответствии с анализом данных ими ответов. Затем соискателям предлагается пройти видеоинтервью (симуляция реального собеседования). Все это дает гораздо большее представление работодателям о кандидатах, чем простое резюме.
Sympl будет использовать новый капитал для расширения своей команды и дальнейшего развития своего чатбота на основе искусственного интеллекта с распознаванием речи.
Перевод специально для mmgp.ru