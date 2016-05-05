Ranovus, Heliene и BioLINE привлекли $8 млн инвестиций

Правительство Канады инвестирует $8 млн в три технологические компании.
$5,5 млн будет инвестировано в компанию Ranovus из Оттавы, которая изучает способы сокращения объема электропотребления, необходимого для компаний занимающихся хранением информации в облаке. $1,45 млн будет инвестировано в компанию Heliene of Sault Ste, которая разработала технологию дающую возможность сделать солнечную энергию более надежной и доступной. А также будет инвестировано $900 000 в компанию BioLINE из Лондона, которая нашла способ брать биоотходы из грибных ферм и превращать их в ценные удобрения.
"Инвестиции правительства в чистые технологии отражают нашу приверженность защите планеты"
, - заявил Дэвид Ламетти, секретарь министра инноваций, науки и экономического развития. "Инновации в чистых технологиях приведут к появлению продуктов и услуг, которые повлияют на все секторы экономики".
Эти проекты финансируются за счет Sustainable Development Technology Canada, которая работает с канадскими компаниями, чтобы выводить на рынок чистые технологии.
"От энергетики до сельского хозяйства эти компании демонстрируют силу и ассортимент чистых технологий, - говорит Лия Лоуренс, президент и главный исполнительный директор Sustainable Development Technology Canada. "Технологии, которые они создают, принесут реальную экологическую и экономическую выгоду для канадцев".
Инвестиции в чистые технологии являются частью плана инноваций правительства, многолетней стратегии создания рабочих мест для среднего класса, что включает в себя инвестиции в размере около $1,4 млрд.
Перевод специально для mmgp.ru