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Стартап TrueLayer привлёк $3млн в сервис по легкому доступу компаний к банковским API

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Стартап TrueLayer привлёк $3млн в сервис по легкому доступу компаний к банковским API


ТруЛэйер ("TrueLayer") - это лондонский стартап, который создал онлайн-платформу, позволяющую финтех-компаниям получать доступ к банковским API (API - это набор готовых функций для внешних программных продуктов), что в свою очередь позволяет этим же финтех-компаниям делать "легкие деньги", используя 2-ю платежную директиву Европейского союза (PSD2). И вот как сообщается он только что привлёк в раунде финансирования серии "A" сумму в размере 3 млн долл. США. Эти средства поступили от лондонской инвестиционной группы Anthemis Group, а также в этом раунде финансирования участвовал действующий инвестор этого стартапа венчурная компания под названием Connect Ventures и полученные средства TrueLayer направит на увеличение штата своей команды и для большего охвата своим сервисом поддерживаемых банков, прежде чем этот стартап выйдет в этом году на полноценный функционал после работы с бета-тестерами.

Известно, что 2-я платежная (или банковская) директива Европейского союза (PSD2) и которая вступит в силу к январю 2018 года, вынудить европейские банки предоставлять доступ (естественного с вашего разрешения) сторонним мобильным приложениям к данным вашего банковского счёта и том числе позволит им (приложениям) совершать и получать платежи от вашего имени.

Поэтому неудивительно, что в настоящее время множество финтех-стартапов уже набирают популярность на волне PSD2, заранее создавая ряд продуктов, начиная от таких мобильных приложений как: Personal Finance Manager / Ваш личный финансовый менеджер, а также приложений по выдаче кредитов и займов в онлайн-режиме, так и до всякого рода предложений связанных с использованием банковских карт и кэшбеку с них и они уже готовы стартануть как только законодательство по PSD2 вступит в Европе в законную силу. Соответственно, TrueLayer стремится извлечь максимум (это так называемый метод "кирки и лопаты") из наступающего скоро момента, когда многие предсказывают после вступления в силу директивы PSD2 буквально золотую лихорадку для такого рода финтехов как этот.

И вот как признался в интервью изданию Techcrunch г-н Франческо Симонески (Francesco Simoneschi), соучредитель TrueLayer: "Мы уверены, что вступление в силу директивы PSD2 станет сейчас единственной возможностью для стартапов подобно нашему, чтобы потеснить на этом рынке действующие банки и других поставщиков финансовых услуг. Поэтому мы хотим представить разработчикам простой, безопасный и универсальный API для доступа к банковской инфраструктуре и обеспечения следующей волны финансовых услуг".

Данная онлайн-платформа, которая была разработана TrueLayer, была запущена в бета-версии в феврале этого года и в настоящее время она поддерживает такие функции, как проверка учетной записи пользователя, а также она в состоянии работать с условиями банковского правила "знай своего клиента", а ещё имеет доступ к транзакциям своего пользователя, может оценивать его кредитоспособность и риски кредитования. Сейчас этот сервис доступен в жителей Великобритании и г-н Симонески утверждает, что в следующем, 2018 году, сервис будет распространен и на другие страны Европейского союза.

И конечно, следующим шагом в дорожной карте этого сервиса стоит полная поддержка условий PSD2. "Представленный API в дальнейшем будет предлагать дополнительные банковские услуги за пределами имеющихся данных о пользователе, включая инициирование платежей (API для отправки банковских переводов) и полный объем возможностей, предоставляемых PSD2 и Open Banking (Open Banking — это банковская система, в основе которой лежит использование API)", - так говорит он.

И со временем, как только стартап получит соответствующие лицензии от британского ЦБ, связанные с директивой PSD2, то г-н Симонески надеется, что его сервис сможет действовать в качестве такой "зонтичной лицензии" для своих пользователей и таким финтех-стартапам как его (и не только) реально откроются как нормативные так и технические шлюзы, чтобы отлично заработать после вступления в силу директивы PSD2.

"Мы очень позитивно относимся к директиве PSD2 и к преимуществам четкой нормативной базы", - добавляет г-н Симонески. "Вообще удивительно, что Европа (и США) настолько открыты для инноваций, когда речь идет о потребительском финансировании и банковской деятельности. Там еще много проблем, которые PSD2 придется решать, но вступление в силу PSD2 может быть реально преобразующим фактором для рынка финансовых услуг".

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/594a564574bf6
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