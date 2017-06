CashToday Мастер

Стартап Aera привлек $50 млн для виртуального аналитического помощника для бизнеса



Прежде чем администраторы принимают решения о новых поставках или изменениях своих запасов, им необходимо просмотреть соответствующие деловые документы, что проще сказать, чем сделать в крупной компании, где данные распространяются по нескольким системам. Стартап Aera Technology решил исправить данное положение дел.



Компания из Маунтин-Вью, штат Калифорния, вышла на рынок бизнес-аналитики и в последнее время занималась продажей своего программного обеспечения для управления цепочками поставок под названием FusionOps. Новое видение Aera поддерживается инвестициями в размере 50 миллионов долларов, полученными от венчурной компании New Enterprise Associates. Вскоре стартап возглавит ветеран Силиконовой долины Фредерик Лалуа, который придет на должность исполнительного директора, после пяти лет работы в Anaplan Inc. (компании, предоставляющей программное обеспечение как услугу, которая планирует выйти на IPO в текущем году).



Aera перенесла алгоритмы агрегации данных из семейства продуктов FusionOps на новую интеллектуальную облачную платформу бизнес-аналитики. Этот сервис способен объединять информацию, полученную от внутренних систем компании, автоматически удалять различные несогласованности форматирования и делать объединенные данные доступными в виде наглядных визуализаций.







Графики отображаются на центральной мониторинговой панели, в которую также встроена система искусственного интеллекта. По заявлению Aera, ее виртуальный помощник призван помочь ответственным лицам, принимающим важные решения, разобраться в информации на экране. Поведение виртуального помощника может быть настроено посредством использования различных наборов навыков и опций, а также применения алгоритмов глубокого машинного обучения в определенных сферах.



Данная платформа имеет множество встроенных опций. Например, пользователи, которые развертывают обзор цепочки поставок, могут попросить Aera предоставить информацию о том, сколько их компания тратит на доставку и попросить виртуального помощника найти возможности для ускорения этого процесса. Платформа также способна выполнять многие оптимизации, которые затем автоматически применяются к соответствующим системам.







Кроме того, те компании, чьи потребности не полностью удовлетворяются имеющимися инструментами, могут самостоятельно их создавать с помощью специального функционала, встроенного в платформу. Подобное предложение эффективно сочетает в себе возможности программного обеспечения, наглядную визуализацию данных и чат-боты. Данный уникальный подход может значительно улучшить позиции Aera на рынке высококонкурентной бизнес-аналитики.



Другие компании также активно работают над внедрением систем искусственного интеллекта в свои инструменты. Например, Tableau Software недавно представила механизм рекомендаций, с помощью которого можно наблюдать, насколько эффективно используются данные на каждом предприятии, и получать различные рекомендации для аналитиков, работающих над их визуализацией.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://siliconangle.com/blog/2017/0...0m-in-funding/



