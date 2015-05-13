Стартап Guazi привлек $400 млн для C2C платформы по покупке/продажи поддержанных авто

Разработчик C2C платформы (потребитель-потребитель) Guazi.com Inc, расположенный в Пекине (Китай), привлек $ 400 млн финансирования, закрыв при этом раунд B.
Инвестиции предоставили инвесторы из венчурного фонда Sequoia Capital China в сотрудничестве с Matrix Partners China, BRV Aster и Hike Capital, а также New Trend Equity и инвесторы из компании Dragoneer Investment Group. Стартап планирует использовать финансирование для смены имиджа компании и для укрепления своих позиций на рынке продаж подержаных автомобилей.
«Сегодня автомобильный онлайн-рынок конкурентоспособен и такие компании как Guazi, должны экспериментировать, чтобы стать лидерами. Guazi очень быстро растет, так как она активно инвестирует в технологии и развивает свою команду профессионалов. Мы очень оптимистично настроены на сотрудничество с Guazi», - сообщил Дэвид Зханг, управляющий партнер Matrix.
Основанная в 2014 году под руководством генерального директора Хаойонга Янга совместно с техническим директором Джонсом Зханг, Guazi является разработчиком C2C торговой платформы, которая напрямую соединяет продавцов и покупателей автомобилей в Китае.
На сегодняшний день, Guazi принадлежит 58.com Inc, работающая в той же сфере C2C. В 2018 году 58.com планирует сформировать крупнейшую потребительскую платформу в Пекине.
Guazi работает в более чем 200 городах и 30 провинциях Китая. Главные офисы находятся в Пекине, Шанхае, Чунцин, Чэнду, Шэньчжэнь, Ухань и Гуанчжоу. Разработанное в конце 2016 года мобильное приложение Guazi уже загрузило более 4,16 млн пользователей ОС iOS и Andoid.
Также напомню, что стартап ранее привлек $ 250 млн финансирования от фонда Matrix Partners China и BlueRun Ventures. После этого раунда, 58.com купил 34% акций компании Guazi.
Специально для MMGP.RU
Уникальность