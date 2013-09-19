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Skytax назвал лучшие авиакомпании мира

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Skytax назвал лучшие авиакомпании мира
Лучшей авиакомпанией в Восточной Европе в 2017 году был признан российский «Аэрофлот». Следом за ним в рейтинге расположился перевозчик LOT Polish, на третьей строчке — S7 Airlines.

Лучшей авиакомпанией мира в текущем году стала Qatar Airways, она заняла первое место в глобальном рейтинге, а также в региональном ближневосточном.

На втором месте расположилась Singapore Airlines, а на третьем — японская авиакомпания ANA. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates, которая не удержала звание лучшей авиакомпании, и гонконгская Cathay Pacific.

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