Skytax назвал лучшие авиакомпании мира

Лучшей
авиакомпанией в Восточной Европе в 2017 году был признан российский «Аэрофлот
». Следом
за ним в рейтинге расположился перевозчик LOT Polish
, на третьей строчке — S7 Airlines
.
Лучшей авиакомпанией мира
в текущем году стала Qatar Airways
, она заняла первое место в глобальном рейтинге, а также в региональном ближневосточном.
На втором
месте расположилась Singapore Airlines
, а на третьем
— японская авиакомпания ANA
. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates, которая не удержала звание лучшей авиакомпании, и гонконгская Cathay Pacific.
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