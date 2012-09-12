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Лопнет ли биткойн-пузырь? Лопнет ли биткойн-пузырь?





И похоже ли это биткойн-безумие на тюльпаноманию, золотую лихорадку и бум доткомов?



Пузыри на рынках – явление не редкое, но бум биткойна, популярной цифровой валюты, не совсем обычен. И хотя, сейчас цена биткойна скатилась с максимума до $2 200 – $2500, все же, за последние два месяца, он показал прирост стоимость более чем в два раза. Любой, кто оказался достаточно прозорлив или везуч, чтобы купить биткойнов на тысячу долларов в далеком 2010 году, когда одна монета стоила всего $0,05, сейчас владел бы $46 млн. Кроме биткойна выросли в цене и другие криптовалюты, увеличив общую рыночную стоимость до $80 млрд.





Такой резкий взлет, как правило, не бывает устойчивым. И сейчас биткойн все чаще начинает ассоциироваться с пузырем.



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Но остается важный вопрос, что заставило его цену так стремительно вырасти. Спекулятивные настроения? Или же свидетельства того, что биткойн приобретает горахдо важную роль, как средство обмена или накопления? То есть, напоминает ли текущая ситуация с этой криптовалютой то, что некогда происходило с тюльпанами, золотом и долларом? Или этот скачок имеет другую природу?



Предположим, что происходящее с биткойном является ничем иным, как виртуальной тюльпаноманией – спекулятивной истерией, когда рост цены заставляет покупать больше и больше, независимо от того, чем является сам актив. И в последнем восхождении биткойна действительно есть что-то маниакальное. В игру вступили мелкие инвесторы. А многие, уже знакомые с инвестированием в биткойн, переключились на альтернативные криптовалюты, такие как Эфириум или другие криптомонеты, выпускаемые в рамках ICO разнообразнейшими компаниями.



И все выглядит как рай для мошенников, но в отличие от тюльпанов, биткойн имеет реальное применение. Сейчас на него можно купить буквально всё, начиная с пиццы, и заканчивая полётом в космос. Поэтому, тюльпаномания не совсем верная аналогия. Как насчет золота? Бесспорно, биткойн, на первый взгляд, сильно похож на золото. «Золотые жуки» не доверяют правительству и их печатным станкам. Так же как и биткойн-гурманы не признают никаких центральных банков. Но средство сбережения не должно прыгать так, как привык биткойн: его цена упала с $1 100 в 2013 году до менее чем $200 год спустя, чтобы снова подняться до сегодняшних головокружительных вершин.



Вместо того, чтобы быть просто формой цифрового золота, биткойн стремится к более амбициозным целям – стать полноправным средством обмена, как евро, йена или доллар. И регуляторы начинают принимать биткойн всерьез. Взлет стоимости может отчасти объясняться решением правительства Японии рассматривать биткойн как любую другую валюту. Но система Биткойн функционирует на пределе и её разработчики не могут достигнуть консенсуса в том, как увеличить проведение количества транзакций в единицу времени. В результате, сейчас комиссия за одну транзакцию составляет, в среднем, $4 и (если меньше) завершение транзакции требует долгих часов на её подтверждение. Поэтому, по удобству использования, долларовая банкнота с легкостью оставляет биткойн далеко позади.



Как дотком, только лучше



Если биткойн и другие криптовалюты не похожи на все остальное, то к чему же их можно отнести? Наилучшее сравнение представляется с Интернетом и бумом доткомов, который он породил в конце 90-х годов. Подобно Интернету, криптовалюты одновременно являются и воплощением инноваций, и поощряют их дальнейшее развитие. По сути, они представляют собой эксперимент о том, как вести публичную базу данных транзакций (блокчейн) без чьего-либо управления (банка). Например, Грузия использует технологию блокчейн для того, чтобы обезопасить правительственные документы, а разнообразные блокчейн-платформы дают пространство для новых экспериментов.



Возьмем, к примеру, Эфириум. Эта платформа позволяет получать финансирование различного рода проектам, от видеоигр до торговых онлайн-площадок, посредством выпуска токенов – по факту, валют, которые можно покупать, продавать и использовать в рамках проектов. И хотя, к таким токенам стоит относиться с осторожностью, они всё же могут стимулировать интересные изобретения. Сторонники таких платформ считают, что они послужат толчком для появления децентрализованных стартапов, способных составить конкуренцию на сегодняшнем олигопольном технологическом рынке таким компаниям, как Amazon и Facebook.



Такой способ развития инноваций кажется довольно рискованным. Инвесторы могут расстаться с последней рубахой, а падение одного класса активов может распространиться на другие, приведя к потрясению всей финансовой системы. Но, в случае с криптовалютами, эти риски могут быть довольно ограниченными. Да и нельзя сказать, что те, кто покупают криптовалюты, не осведомлены о потенциальных рисках. А поскольку такие платформы являются довольно автономными системами, то вероятность того, что пагубные события в одной валюте окажут влияние на весь рынок весьма маловероятно.



Если бы можно было представить себе здоровый пузырь, то вот он, перед нами. При этом, следует признать, что регуляторы должны следить за тем, чтобы криптовалюты не превратились в канал преступной деятельности, например, не использовались для торговли наркотиками. Правительствам следует дважды подумать перед тем, как начинать бороться с криптовалютами и, в особенности, с проведением ICO компаний. Слишком жесткие действия могут не только проколоть этот сформировавшийся пузырь, но и одновременно лишить нас очень полезных для всего общества инновационных решений.



Источник И похоже ли это биткойн-безумие на тюльпаноманию, золотую лихорадку и бум доткомов?Пузыри на рынках – явление не редкое, но бум биткойна, популярной цифровой валюты, не совсем обычен. И хотя, сейчас цена биткойна скатилась с максимума до $2 200 – $2500, все же, за последние два месяца, он показал прирост стоимость более чем в два раза. Любой, кто оказался достаточно прозорлив или везуч, чтобы купить биткойнов на тысячу долларов в далеком 2010 году, когда одна монета стоила всего $0,05, сейчас владел бы $46 млн. Кроме биткойна выросли в цене и другие криптовалюты, увеличив общую рыночную стоимость до $80 млрд.Такой резкий взлет, как правило, не бывает устойчивым. И сейчас биткойн все чаще начинает ассоциироваться с пузырем.Но остается важный вопрос, что заставило его цену так стремительно вырасти. Спекулятивные настроения? Или же свидетельства того, что биткойн приобретает горахдо важную роль, как средство обмена или накопления? То есть, напоминает ли текущая ситуация с этой криптовалютой то, что некогда происходило с тюльпанами, золотом и долларом? Или этот скачок имеет другую природу?Предположим, что происходящее с биткойном является ничем иным, как виртуальной тюльпаноманией – спекулятивной истерией, когда рост цены заставляет покупать больше и больше, независимо от того, чем является сам актив. И в последнем восхождении биткойна действительно есть что-то маниакальное. В игру вступили мелкие инвесторы. А многие, уже знакомые с инвестированием в биткойн, переключились на альтернативные криптовалюты, такие как Эфириум или другие криптомонеты, выпускаемые в рамках ICO разнообразнейшими компаниями.И все выглядит как рай для мошенников, но в отличие от тюльпанов, биткойн имеет реальное применение. Сейчас на него можно купить буквально всё, начиная с пиццы, и заканчивая полётом в космос. Поэтому, тюльпаномания не совсем верная аналогия. Как насчет золота? Бесспорно, биткойн, на первый взгляд, сильно похож на золото. «Золотые жуки» не доверяют правительству и их печатным станкам. Так же как и биткойн-гурманы не признают никаких центральных банков. Но средство сбережения не должно прыгать так, как привык биткойн: его цена упала с $1 100 в 2013 году до менее чем $200 год спустя, чтобы снова подняться до сегодняшних головокружительных вершин.Вместо того, чтобы быть просто формой цифрового золота, биткойн стремится к более амбициозным целям – стать полноправным средством обмена, как евро, йена или доллар. И регуляторы начинают принимать биткойн всерьез. Взлет стоимости может отчасти объясняться решением правительства Японии рассматривать биткойн как любую другую валюту. Но система Биткойн функционирует на пределе и её разработчики не могут достигнуть консенсуса в том, как увеличить проведение количества транзакций в единицу времени. В результате, сейчас комиссия за одну транзакцию составляет, в среднем, $4 и (если меньше) завершение транзакции требует долгих часов на её подтверждение. Поэтому, по удобству использования, долларовая банкнота с легкостью оставляет биткойн далеко позади.Если биткойн и другие криптовалюты не похожи на все остальное, то к чему же их можно отнести? Наилучшее сравнение представляется с Интернетом и бумом доткомов, который он породил в конце 90-х годов. Подобно Интернету, криптовалюты одновременно являются и воплощением инноваций, и поощряют их дальнейшее развитие. По сути, они представляют собой эксперимент о том, как вести публичную базу данных транзакций (блокчейн) без чьего-либо управления (банка). Например, Грузия использует технологию блокчейн для того, чтобы обезопасить правительственные документы, а разнообразные блокчейн-платформы дают пространство для новых экспериментов.Возьмем, к примеру, Эфириум. Эта платформа позволяет получать финансирование различного рода проектам, от видеоигр до торговых онлайн-площадок, посредством выпуска токенов – по факту, валют, которые можно покупать, продавать и использовать в рамках проектов. И хотя, к таким токенам стоит относиться с осторожностью, они всё же могут стимулировать интересные изобретения. Сторонники таких платформ считают, что они послужат толчком для появления децентрализованных стартапов, способных составить конкуренцию на сегодняшнем олигопольном технологическом рынке таким компаниям, как Amazon и Facebook.Такой способ развития инноваций кажется довольно рискованным. Инвесторы могут расстаться с последней рубахой, а падение одного класса активов может распространиться на другие, приведя к потрясению всей финансовой системы. Но, в случае с криптовалютами, эти риски могут быть довольно ограниченными. Да и нельзя сказать, что те, кто покупают криптовалюты, не осведомлены о потенциальных рисках. А поскольку такие платформы являются довольно автономными системами, то вероятность того, что пагубные события в одной валюте окажут влияние на весь рынок весьма маловероятно.Если бы можно было представить себе здоровый пузырь, то вот он, перед нами. При этом, следует признать, что регуляторы должны следить за тем, чтобы криптовалюты не превратились в канал преступной деятельности, например, не использовались для торговли наркотиками. Правительствам следует дважды подумать перед тем, как начинать бороться с криптовалютами и, в особенности, с проведением ICO компаний. Слишком жесткие действия могут не только проколоть этот сформировавшийся пузырь, но и одновременно лишить нас очень полезных для всего общества инновационных решений.

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