Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Планирую заняться майнингом

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 14:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Планирую заняться майнингом
Доброго дня!
Есть возможность за месяц привезти железо.
Ситуация позволяет начать примерно с 50 карт, не мало ли это? Либо лучше найти еще инвесторов и закупиться плотнее?
Какова зависимость рентабельности всего производства от общей мощности всего массива своих ферм?
Ну и вообще какие есть за и против, подводные камни? помимо очевидных орг. вещей типа: грамотно все собрать, настроить, организовать СО.
И что нынче майнят на gpu? Z,ETH?
Думаю еще не поздно заняться этим делом, даже если резкий подъем популярности темы увеличит срок окупаемости.
Прошу опытных поделиться своим мнением.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mcconell; Сегодня в 14:31.
mcconell на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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