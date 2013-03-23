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Планирую заняться майнингом
Доброго дня!
Есть возможность за месяц привезти железо.
Ситуация позволяет начать примерно с 50 карт, не мало ли это? Либо лучше найти еще инвесторов и закупиться плотнее?
Какова зависимость рентабельности всего производства от общей мощности всего массива своих ферм?
Ну и вообще какие есть за и против, подводные камни? помимо очевидных орг. вещей типа: грамотно все собрать, настроить, организовать СО.
И что нынче майнят на gpu? Z,ETH?
Думаю еще не поздно заняться этим делом, даже если резкий подъем популярности темы увеличит срок окупаемости.
Прошу опытных поделиться своим мнением.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mcconell; Сегодня в 14:31.