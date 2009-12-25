Forbes призывает читателей покупать биткойны на рекордных максимумах

Статья, опубликованная недавно в Forbes под названием «Как купить биткойн, теперь, когда он достиг высочайшего уровня», призывает читателей популярного журнала покупать биткойны, несмотря на то, что цена монеты в настоящее время находится в пределах своего рекордного максимума после взрывного роста на несколько сотен процентов в ходе текущего года.
В статье, опубликованной в Forbes, говорится о недостаточности освещения темы криптовалют со стороны основных СМИ, которые игнорировали Биткойн плоть до его недавнего стремительного роста.
Тенденция основных новостных изданий игнорировать Биткойн в те моменты, когда его цена снижалась, и раздувать шумиху, когда она росла, способствует нездоровом ажиотажу на крипторынке, в основном среди новых пользователей, которые рассматривают биткойн прежде всего как возможность быстрого обогащения.
Forbes призывает инвесторов крипторынка не поддаваться минутным паническим настроениям и не кидаться продавать свои биткойны при первых признаках коррекции. В первом параграфе статьи говорится:
«Цена одной монеты увеличилась примерно до 2900 долларов. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время покупать биткойн».
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Источник