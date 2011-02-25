Lithion - lithion.io

Я не админ и не владелец данного проекта!
Старт проекта: 16.06.2017
Языки: ENG
Lithion
Описание: (Машинный перевод)
Цитата:
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Lithion Inc является литий-производственная компания и лидер на рынке соединений лития. Компания также поставляет специальные металлические соединения на основе цезия, бария и циркония.
Литий играет огромную роль в развитии промышленности из-за своих незаменимых свойств. Каждый год, рост литий потребителей значительно возрастает. Нашими основными клиентами являются сферы энергетики, коммуникаций и электроники. Это позволяет нашей компании Lithion Инк. чтобы достичь высокого уровня и стать сильным брендом.
В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты (операторы, ученые, инженеры). Мы используем лучшие технологии и ингредиенты.
Lithion Инк тесно сотрудничает со своими клиентами для разработки различных затрат, связанных с решениями, что позволяет им быть конкурентоспособными.
В ближайшем будущем мы намерены стать ведущим брендом в мире с высоким уровнем услуг и устойчивого производства.
Тарифный план:
2.5% ежедневно на 60 дней
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы:
-Мой вклад:
- Bitcoin, Perfect money, Advcash
-Минимальный вклад:
- 10$ - 100$
-Минимальная сумма на вывод:
- 0.5$
-Партнерская программа:
- 5%
-Выплаты:
Ручные (Регламент 48 часов)
-Скрипт:
Самопис
-SSL:
COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
-Данные Whois:
Registrar: NameCheap, Inc.
Dates Created on 2017-06-02 - Expires on 2018-06-02
IP Address 186.2.161.104 - 3 other sites hosted on this server
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET
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Цитата:
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The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U726....->U14213048. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to Lithion.io from user fora4ka.. Date: 10:51 21.06.17. Batch: 179707798.
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