Lithion - lithion.io Я не админ и не владелец данного проекта!



Старт проекта: 16.06.2017



Языки: ENG



Lithion







Описание: (Машинный перевод)

Цитата: Lithion Inc является литий-производственная компания и лидер на рынке соединений лития. Компания также поставляет специальные металлические соединения на основе цезия, бария и циркония.



Литий играет огромную роль в развитии промышленности из-за своих незаменимых свойств. Каждый год, рост литий потребителей значительно возрастает. Нашими основными клиентами являются сферы энергетики, коммуникаций и электроники. Это позволяет нашей компании Lithion Инк. чтобы достичь высокого уровня и стать сильным брендом.

В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты (операторы, ученые, инженеры). Мы используем лучшие технологии и ингредиенты.



Lithion Инк тесно сотрудничает со своими клиентами для разработки различных затрат, связанных с решениями, что позволяет им быть конкурентоспособными.

В ближайшем будущем мы намерены стать ведущим брендом в мире с высоким уровнем услуг и устойчивого производства. Тарифный план:



2.5% ежедневно на 60 дней



Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: - Bitcoin, Perfect money, Advcash



-Минимальный вклад: - 10$ - 100$



-Минимальная сумма на вывод: - 0.5$



-Партнерская программа: - 5%



-Выплаты: Ручные (Регламент 48 часов)



-Скрипт: Самопис



-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



-Данные Whois:



Registrar: NameCheap, Inc.



Dates Created on 2017-06-02 - Expires on 2018-06-02



IP Address 186.2.161.104 - 3 other sites hosted on this server



Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET





-Мой вклад:

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U726....->U14213048. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to Lithion.io from user fora4ka.. Date: 10:51 21.06.17. Batch: 179707798.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

