Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lithion - lithion.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:19
#1
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 4,224
Благодарностей: 1,379
УГ: 6
КП: 0.167
подарки
Lithion - lithion.io
Я не админ и не владелец данного проекта!


Старт проекта: 16.06.2017

Языки: ENG

Lithion



Описание: (Машинный перевод)

Цитата:
Lithion Inc является литий-производственная компания и лидер на рынке соединений лития. Компания также поставляет специальные металлические соединения на основе цезия, бария и циркония.

Литий играет огромную роль в развитии промышленности из-за своих незаменимых свойств. Каждый год, рост литий потребителей значительно возрастает. Нашими основными клиентами являются сферы энергетики, коммуникаций и электроники. Это позволяет нашей компании Lithion Инк. чтобы достичь высокого уровня и стать сильным брендом.
В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты (операторы, ученые, инженеры). Мы используем лучшие технологии и ингредиенты.

Lithion Инк тесно сотрудничает со своими клиентами для разработки различных затрат, связанных с решениями, что позволяет им быть конкурентоспособными.
В ближайшем будущем мы намерены стать ведущим брендом в мире с высоким уровнем услуг и устойчивого производства.
Тарифный план:


2.5% ежедневно на 60 дней


Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: - Bitcoin, Perfect money, Advcash

-Минимальный вклад: - 10$ - 100$

-Минимальная сумма на вывод: - 0.5$

-Партнерская программа: - 5%

-Выплаты: Ручные (Регламент 48 часов)

-Скрипт: Самопис

-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

-Данные Whois:

Registrar: NameCheap, Inc.

Dates Created on 2017-06-02 - Expires on 2018-06-02

IP Address 186.2.161.104 - 3 other sites hosted on this server

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET


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-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U726....->U14213048. Memo: Shopping Cart Payment. Investment to Lithion.io from user fora4ka.. Date: 10:51 21.06.17. Batch: 179707798.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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fora4ka вне форума  
Старый Сегодня, 14:36
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,370
Благодарностей: 17,407
УГ: 6
КП: 0.272
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Lithion - lithion.io
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
2.5% ежедневно на 60 дней
Деп, как я понимаю, включен в выплаты?
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putoran вне форума  
Старый Сегодня, 14:44
#3
Интересующийся
 
Имя: Семён
Пол: Мужской
Адрес: https://hyipinvest.net
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 92
Благодарностей: 37
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Lithion - lithion.io
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Деп, как я понимаю, включен в выплаты?
Все верно, включен.
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