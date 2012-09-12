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Украинская народная премия 2017: голосуем за лучших

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Украинская народная премия 2017: голосуем за лучших
Народное голосование продлится четыре месяца

Победителя премии будут выбирать во время народного голосования Фото: Kapitalist.tv

Началось онлайн голосование за лучшие товары и услуги. Оно продлится с 1 июня по 30 сентября 2017 года в рамках проекта «Украинская народная премия 2017».

Решающую роль при определении лучших компаний играют украинские потребители, которые являются самыми справедливыми и жестокими критиками.

Народное признание — это самый эффективный способ повысить репутацию своей компании, занять достойное место среди конкурентов и доказать высокий уровень качества своих товаров.

Принимать участие в конкурсе, а тем более стать победителем — большое достижение для каждого предпринимателя. Кроме того, это прекрасная возможность заявить о себе на всю страну и сформировать лояльность к своему бренду.

Всеукраинский рейтинг лучших товаров и услуг «Украинская народная премия» — это шанс занять достойное место среди выдающихся компаний и подтвердить свою популярность на украинском рынке.

Проголосовать за любимые компании можно на сайте — http://ukr-choice.com/

Именно ваш голос — решающий, ведь украинцы достойны только самого лучшего!

Официальный сайт Украинской народной премии: https://www.ukrainian-choice.com/

Официальная группа FB: https://www.facebook.com/ukrainianchoice/

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