Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестирование в технологию электро-двигателей превосходящую Тесла в разы

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:57
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 17.01.2014
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестирование в технологию электро-двигателей превосходящую Тесла в разы
Приветствую, предлагаю познакомится с предложением от:

ООО “АС и ПП” – научно-производственное предприятие основанное в 2001 году.
Занимается разработками и внедрением: - электронных систем управления и питания; - электродвигателей высокой энергоэффективности; - плазменных технологий.

Продукт для одной из тематик применения технологии ГОТОВ! Уже есть спрос на предзаказ.

Старт инвестирования начался 3 недели назад, сегодня очень приличный дисконт на акции головной компании, пишите по контактам ниже, я предоставлю комфортное инвестирование!

Привлечение инвестиций для организации производства высокомоментных энергоэффективных асинхронных двигателей с совмещенными обмотками «Славянка» с последующим коммерциализированием полученного продукта следующими способами:

Продажи лицензий на право производства, освоенных в производство продуктов
Продажи технологического оборудования и оснастки для производства продукта
Реализации готовой продукции
Мультиплицирования и расширенного производства продукции


Как можно участвовать в проекте?

Инвестор
Покупка акций компании с большим дисконтом от их реальной стоимости с возможностью продать их с прибылью после реализации проекта, либо оставить эти акции у себя, капитализируя свою долю и получая часть прибыли компании.

Партнер / агент
Привлечение инвестиций и построение личной сети партнеров и агентов. Другими словами – заработок на партнерской программе, имеющей 20 уровней в глубину.

Иной вид участия.
Сделать предзаказ продукта со скидкой
Стать дилером и начать собирать предзаказы на продукцию
Стать лицензированным обмотчиком и мотать по Славянке
Находить и подключать предприятия, делать из них обмотчиков и получать часть от их профита
Находить предприятиям клиентов для обмотки по Славянке
Находить предприятия для замены их двигателей за свой счет и зарабатывать на сохраненной электроэнергии


Инвестировать можно от 30 000р
Так же можно инвестировать в рассрочку, минимальная инвестиция на 30 000р в рассрочку на 10 месяцев (есть много вариантов инвестирования разных сумм и на разные сроки)
Для крупных инвесторов - Можно встретится в офисе компании в Москве, подписать документы, получить доп консультации.

Для получения исчерпывающей информации пишите запрос на:
5009000a@gmail.com
Skype: turboulitka1 (когда добавляете контакт, пишите Электродвигатели)

На данном этапе разрабатывается кабинет инвестора, планируется в течении месяца запустить, до этого момента, оплата производится в ручную.
Вижу на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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