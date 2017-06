moskva Топ Мастер

Стоимость криптовалюты Ether выросла в 46 раз с начала года



Стоимость биткойна выросла с начала года больше чем вдвое: в марте его цена превысила стоимость тройской унции золота ($1232), а в июне даже ненадолго пробила отметку в $3000. В то же время, криптовалюта Ether, созданная Виталиком Бутериным, за тот же период выросла в стоимости на 4500%, пишет The New York Times.



На момент написания заметки за один биткойн предлагают чуть более $2646, или 156 827 рублей, а за один Ether — примерно $375, или 22 226 рублей. При этом, согласно опросу аналитического подразделения CoinDesk, из 1100 владельцев виртуальных валют примерно 94% высказались позитивно о будущем Ethereum, в то время как в успех биткойна верят только 49% участников исследования.



По мнению Уильяма Мугаяра, основателя инвестиционного фонда Virtual Capital Ventures, если этот тренд продолжится, то стоимость Ethereum может сравняться со стоимостью биткойна в ближайшее время. «Преимущество сейчас сместилось в сторону виртуальной валюты Ethereum, в этом нет никаких сомнений. Нет практически ничего, что вы бы могли сделать с биткойном, чего нельзя сделать с эфиром», — говорит он.



Для рынка криптовалют характерны очень резкие колебания. По данным Bloomberg, рост стоимости пятнадцати цифровых валют на блокчейне, выпущенных в этом году, составил в среднем 100% со времени выпуска. При этом токены TaaS, например, выросли в цене в два раза за первые пять недель после выпуска, а затем упали на 35% всего за два дня.



