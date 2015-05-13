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Modacruz привлек $2 млн для социальной торговой площадки для женщин

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Modacruz привлек $2 млн для социальной торговой площадки для женщин
Стартап Modacruz, расположенный в Стамбуле (Турция), привлек $2 миллиона финансирования в раунде B для своей социальной торговой площадки.
Инвестиционный раунд был закрыт Middle East Venture Partners в сотрудничестве с Hummingbird Ventures и Nevzat Aydi. Стартап, который уже в июле 2014 года привлекал инвестиции от Aslanoba, нацелен использовать привлеченный капитал для расширения своей деятельность на территории Турции, а также для развития площадки в европейских странах.
С момента своего запуска, Modacruz не была популярна среди турецких женщин. Но уже сегодня сотни тысяч женщин могут купить либо продать подержаную одежду, бижутерию и обувь. Сейчас мы сосредоточены над новыми возможностями и очень рады, что Middle East Venture Partners наш партнер, - заявила основатель Modacruz, Мелиса Гактас.

Мы очень рады инвестировать в Modacruz и присоединиться к команде стартапа. Под руководством Мелисы, команда компании проделала впечатляющую работу в создании своей репутации в качестве неоспоримого лидера в Турции. Мы, Middle East Venture Partner, гордимся такими предпринимателями, которые несут новые идеи и создают новые бизнес модели, - сообщил Валид Мансур, партнер и директор по инвестициям Middle East Venture Partner.

Основанный предпринимателем и генеральным директором Мелиссой Гактас совместно с техническим директором Муратом Ганом, Modacruz является разработчиком мобильной социальной торговой площадки, которая позволяет женщинам в Турции купить или продать подержанные вещи.

На сегодняшний день, компания насчитывает более 1 миллиона пользователей, которые купили или продажи ненужные им вещи общей численностью более 3 миллионов позиций.

Также напомню, что стартап уже привлекал в декабре 2015 года $2.5 млн финансирования от частных инвесторов

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап названия, финансирование стартапа, финансы
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