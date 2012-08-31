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Вчерашний школьник и недоучка – теперь долларовый миллионер!

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Старый Сегодня, 12:46
#1
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Вчерашний школьник и недоучка – теперь долларовый миллионер!

Эрик Финман начал инвестировать в биткоины в 2011 году, когда он стоил всего $12

Различные инвестиции помогли ему увеличить свой капитал до 403 btc, что теперь составляет не менее $1000000

Эрик Финман заключил пари со своими родителями о том, что если ему исполнится 18 лет и он станет миллионером, они не станут настаивать на его дальнейшей учёбе в колледже. Теперь, благодаря разумным инвестициям в биткоин и его высокой стоимости, Эрику не нужно получать учёную степень.

Цитата:
«Могу с гордостью заявить, что я это сделал и теперь не собираюсь учиться в колледже», —
сказал Финман.

В настоящее время он владеет 403 биткоинами, которые при нынешнем курсе в $2700 составляют около $1,09 млн. У Финмана также есть инвестиции в другие криптовалюты, включая лайткоин и эфириум.

Курс биткоина очень изменчив, и его стоимость может быстро снижаться. По мнению одних аналитиков, «цена btc вырастет до уровня $2800, прежде чем начнёт отступать», в то время как другие утверждают, что через десять лет биткоин будет стоить около 100 000 долларов США.

Финман говорит, что его лучшие дни ещё впереди.

Цитата:
«Лично я считаю, что биткоин будет стоить от $200 тыс. до $1 млн. за монету», —
сказал он.

Биткоин и технология блокчейн, на которой он построен, позволяют людям исключать посредников, объяснил Финман. Например, блокчейн платформа с открытым исходным кодом позволяет пользователям подключать на свои устройства услугу с использованием p2p технологии, при этом не используются какие-либо веб-центры. Он объяснил, что такая технология позволит водителям получать больше денег, сократив накладные расходы, а также может обеспечить почву для следующих эволюционных шагов самой сети Интернет, исключив сеть серверов, на которых он построен.

Вначале он превратил $1тыс. в $100 тыс


Финман начал инвестировать в биткоины в мае 2011 года в возрасте 12 лет, благодаря подарку в размере $1000 от своей бабушки и чаевых от своего брата.

Расти в «маленьком городке Айдахо» было непросто. Финман был особенно расстроен из-за своих учителей в школе и попросил своих родителей позволить ему бросить учёбу в 15 лет.

Цитата:
«Школа была довольно слабая», —
вспоминает он.
Цитата:
«Учителя, в основном, были негативными. Один из них сказал, что мне лучше бросить учёбу и работать в McDonald’s, потому что это всё, на что я способен. Кажется, эту часть программы я выполнил».
Удивительно, но его родители, которые были нацелены на учёную степень сына в Стэнфорде, разрешили ему бросить школу. Финман продал свои первые биткоин инвестиции в конце 2013 года.

Используя $100 тыс., Финман запустил онлайн-образовательную компанию Botangle в начале 2014 года, которая позволяет разочарованным ученикам, таким как он, найти себе учителей по видеочату. Он также инвестировал средства для переезда в Силиконовую долину. Ему посчастливилось встретиться с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном, с другими известными бизнесменами, а затем он отправился в путешествие.

Цитата:
«В Колумбии без приключений не обошлось – меня задержали под прицелом оружия, но я успел нажать кнопку на мобильном устройстве, которую я запрограммировал сам, и которая вызывает службу экстренной помощи, при этом передавая ей все звуки с места происшествия».
Цитата:
«Возможно, я превращу это в специальное приложение, которое довольно удобно», —
добавил Финман.

Финман признал, что было трудно заставить людей принять всерьёз 15-летнего технического предпринимателя. Он вспомнил, как его пригласили на интервью с представителем Uber, который вместо того, чтобы выслушать соображения о проекте Botangle, стал отговаривать Финмана, сказав, что он никогда не выиграет пари со своими родителями.

В конце концов, Финман нашёл покупателя для технологии Botangle в январе 2015 года. Инвестор предложил на выбор: либо $100 тыс., либо 300 btc, стоимость которых была около $200 за монету. Финман выбрал биткоины, приняв значительно меньшую сумму в денежном выражении, и будучи уверенным в том, что это «следующий большой проект»:

Цитата:
«Родители спросили, почему я не выбрал наличные, которых было больше. Пришлось объяснить, что я не искал деньги, что я увидел в этом инвестиции».
С тех пор Финман управляет собственными биткоин-инвестициями. Он также занят другими проектами, в том числе с NASA — по запуску ракеты через проект ELaNa. Единственное, чего он не собирается делать – это вернуться в школу.

Цитата:
«Я никогда не получал свой сертификат об образовании (GED), и я не вижу в нём ценности», —
объяснил Финман.
Цитата:
«Цель GED — получить дальнейшее образование и получить работу. Но мне пришлось обучаться на основе бизнеса, и вместо сочинений мне приходилось писать электронные письма важным людям».
Один из братьев Финман занимается бизнесом по производству программного обеспечения, в то время как другой учится в Массачусетском технологическом институте (MIT).

Цитата:
«Структура системы образования такова, что я бы не рекомендовал её никому. Эта система не всем подходит, и я бы лучше рекомендовал интернет, где вы узнаете в миллион раз больше — через YouTube или Википедию» —
сказал Финман.

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Анна Чернобай вне форума  
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Старый Сегодня, 13:49
#2
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Re: Вчерашний школьник и недоучка – теперь долларовый миллионер!
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Эрик Финман начал инвестировать в биткоины в 2011 году, когда он стоил всего $12
Красавчик, что тут скажешь) а если бы начал майнить то вообще миллиардером бы стал..)
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