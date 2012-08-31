Вчерашний школьник и недоучка – теперь долларовый миллионер!

Эрик Финман начал инвестировать в биткоины в 2011 году, когда он стоил всего $12



Различные инвестиции помогли ему увеличить свой капитал до 403 btc, что теперь составляет не менее $1000000



Эрик Финман заключил пари со своими родителями о том, что если ему исполнится 18 лет и он станет миллионером, они не станут настаивать на его дальнейшей учёбе в колледже. Теперь, благодаря разумным инвестициям в биткоин и его высокой стоимости, Эрику не нужно получать учёную степень.



Цитата: «Могу с гордостью заявить, что я это сделал и теперь не собираюсь учиться в колледже», —



В настоящее время он владеет 403 биткоинами, которые при нынешнем курсе в $2700 составляют около $1,09 млн. У Финмана также есть инвестиции в другие криптовалюты, включая лайткоин и эфириум.



Курс биткоина очень изменчив, и его стоимость может быстро снижаться. По мнению одних аналитиков, «цена btc вырастет до уровня $2800, прежде чем начнёт отступать», в то время как другие утверждают, что через десять лет биткоин будет стоить около 100 000 долларов США.



Финман говорит, что его лучшие дни ещё впереди.



Цитата: «Лично я считаю, что биткоин будет стоить от $200 тыс. до $1 млн. за монету», —



Биткоин и технология блокчейн, на которой он построен, позволяют людям исключать посредников, объяснил Финман. Например, блокчейн платформа с открытым исходным кодом позволяет пользователям подключать на свои устройства услугу с использованием p2p технологии, при этом не используются какие-либо веб-центры. Он объяснил, что такая технология позволит водителям получать больше денег, сократив накладные расходы, а также может обеспечить почву для следующих эволюционных шагов самой сети Интернет, исключив сеть серверов, на которых он построен.



Вначале он превратил $1тыс. в $100 тыс



Финман начал инвестировать в биткоины в мае 2011 года в возрасте 12 лет, благодаря подарку в размере $1000 от своей бабушки и чаевых от своего брата.



Расти в «маленьком городке Айдахо» было непросто. Финман был особенно расстроен из-за своих учителей в школе и попросил своих родителей позволить ему бросить учёбу в 15 лет.



Цитата: «Школа была довольно слабая», — Цитата: «Учителя, в основном, были негативными. Один из них сказал, что мне лучше бросить учёбу и работать в McDonald’s, потому что это всё, на что я способен. Кажется, эту часть программы я выполнил».



Используя $100 тыс., Финман запустил онлайн-образовательную компанию Botangle в начале 2014 года, которая позволяет разочарованным ученикам, таким как он, найти себе учителей по видеочату. Он также инвестировал средства для переезда в Силиконовую долину. Ему посчастливилось встретиться с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном, с другими известными бизнесменами, а затем он отправился в путешествие.



Цитата: «В Колумбии без приключений не обошлось – меня задержали под прицелом оружия, но я успел нажать кнопку на мобильном устройстве, которую я запрограммировал сам, и которая вызывает службу экстренной помощи, при этом передавая ей все звуки с места происшествия». Цитата: «Возможно, я превращу это в специальное приложение, которое довольно удобно», —



Финман признал, что было трудно заставить людей принять всерьёз 15-летнего технического предпринимателя. Он вспомнил, как его пригласили на интервью с представителем Uber, который вместо того, чтобы выслушать соображения о проекте Botangle, стал отговаривать Финмана, сказав, что он никогда не выиграет пари со своими родителями.



В конце концов, Финман нашёл покупателя для технологии Botangle в январе 2015 года. Инвестор предложил на выбор: либо $100 тыс., либо 300 btc, стоимость которых была около $200 за монету. Финман выбрал биткоины, приняв значительно меньшую сумму в денежном выражении, и будучи уверенным в том, что это «следующий большой проект»:



Цитата: «Родители спросили, почему я не выбрал наличные, которых было больше. Пришлось объяснить, что я не искал деньги, что я увидел в этом инвестиции».



Цитата: «Я никогда не получал свой сертификат об образовании (GED), и я не вижу в нём ценности», — Цитата: «Цель GED — получить дальнейшее образование и получить работу. Но мне пришлось обучаться на основе бизнеса, и вместо сочинений мне приходилось писать электронные письма важным людям».



Цитата: «Структура системы образования такова, что я бы не рекомендовал её никому. Эта система не всем подходит, и я бы лучше рекомендовал интернет, где вы узнаете в миллион раз больше — через YouTube или Википедию» —



Источник Эрик Финман начал инвестировать в биткоины в 2011 году, когда он стоил всего $12Различные инвестиции помогли ему увеличить свой капитал до 403 btc, что теперь составляет не менее $1000000Эрик Финман заключил пари со своими родителями о том, что если ему исполнится 18 лет и он станет миллионером, они не станут настаивать на его дальнейшей учёбе в колледже. Теперь, благодаря разумным инвестициям в биткоин и его высокой стоимости, Эрику не нужно получать учёную степень.сказал Финман.В настоящее время он владеет 403 биткоинами, которые при нынешнем курсе в $2700 составляют около $1,09 млн. У Финмана также есть инвестиции в другие криптовалюты, включая лайткоин и эфириум.Курс биткоина очень изменчив, и его стоимость может быстро снижаться. По мнению одних аналитиков, «цена btc вырастет до уровня $2800, прежде чем начнёт отступать», в то время как другие утверждают, что через десять лет биткоин будет стоить около 100 000 долларов США.Финман говорит, что его лучшие дни ещё впереди.сказал он.Биткоин и технология блокчейн, на которой он построен, позволяют людям исключать посредников, объяснил Финман. Например, блокчейн платформа с открытым исходным кодом позволяет пользователям подключать на свои устройства услугу с использованием p2p технологии, при этом не используются какие-либо веб-центры. Он объяснил, что такая технология позволит водителям получать больше денег, сократив накладные расходы, а также может обеспечить почву для следующих эволюционных шагов самой сети Интернет, исключив сеть серверов, на которых он построен.Финман начал инвестировать в биткоины в мае 2011 года в возрасте 12 лет, благодаря подарку в размере $1000 от своей бабушки и чаевых от своего брата.Расти в «маленьком городке Айдахо» было непросто. Финман был особенно расстроен из-за своих учителей в школе и попросил своих родителей позволить ему бросить учёбу в 15 лет.вспоминает он.Удивительно, но его родители, которые были нацелены на учёную степень сына в Стэнфорде, разрешили ему бросить школу. Финман продал свои первые биткоин инвестиции в конце 2013 года.Используя $100 тыс., Финман запустил онлайн-образовательную компанию Botangle в начале 2014 года, которая позволяет разочарованным ученикам, таким как он, найти себе учителей по видеочату. Он также инвестировал средства для переезда в Силиконовую долину. Ему посчастливилось встретиться с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном, с другими известными бизнесменами, а затем он отправился в путешествие.добавил Финман.Финман признал, что было трудно заставить людей принять всерьёз 15-летнего технического предпринимателя. Он вспомнил, как его пригласили на интервью с представителем Uber, который вместо того, чтобы выслушать соображения о проекте Botangle, стал отговаривать Финмана, сказав, что он никогда не выиграет пари со своими родителями.В конце концов, Финман нашёл покупателя для технологии Botangle в январе 2015 года. Инвестор предложил на выбор: либо $100 тыс., либо 300 btc, стоимость которых была около $200 за монету. Финман выбрал биткоины, приняв значительно меньшую сумму в денежном выражении, и будучи уверенным в том, что это «следующий большой проект»:С тех пор Финман управляет собственными биткоин-инвестициями. Он также занят другими проектами, в том числе с NASA — по запуску ракеты через проект ELaNa. Единственное, чего он не собирается делать – это вернуться в школу.объяснил Финман.Один из братьев Финман занимается бизнесом по производству программного обеспечения, в то время как другой учится в Массачусетском технологическом институте (MIT).сказал Финман.

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, бонусы, страховки, компенсации

Инвестирую тут MONHYIP!

HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________