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Вебсайт teletrade.ru подвергся хакерской атаке

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Вебсайт teletrade.ru подвергся хакерской атаке


Вебсайт, принадлежащий ГК Teletrade, по адресу teletrade.ru подвергся вчера вечером хакерской атаке. Как сообщили редакции Forex Magnates Russia в пресс-службе компании, 20 июня сайт teletrade.ru подвергся DDos атаке и не доступен для просмотра. В настоящее время (23:00 МСК) специалисты брокерской компании ведут восстановительные работы.

Вице-президент ГК TeleTrade, Дмитрий Дригайло, прокомментировал: «Сайт компании уже не в первый раз подвергается подобным атакам, но этот случай является для нас удивительным. Дело в том, что в настоящее время основным сайтом Группы на территории России является сайт форекс-дилера, получившего лицензию Банка России, ООО Телетрейд Групп (www.teletrade-group.ru). В соответствии с действующим законодательством до конца текущего месяца июня мы планировали закрыть сайт teletrade.ru и перевести все коммуникации с российскими клиентами на сайт российского форекс-дилера. Кому понадобилось DDosить (атаковать) этот сайт для нас загадка. Однако подобные действия по российскому законодательству являются уголовно наказуемыми, и мы предпримем все необходимые действия для того, чтобы разобраться с этим случаем».

В компании так же заверили, что хакерская атака никоим образом не повлияла на обслуживание существующих клиентов брокера, входящих в Группу и зарегистрированных в других юрисдикциях, т.к. все они обладают собственными сайтами в других зонах, в том числе в зоне com.

Источник: ru.forexmagnates.com

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