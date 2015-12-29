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Российский стартап SONM возместит инвесторам $2 млн из-за скачка курса криптовалют во
Российский стартап SONM возместит инвесторам $2 млн из-за скачка курса криптовалют во время размещения
Российский ИТ-стартап SONM привлёк $42 млн в ходе первичного размещения токенов (ICO), которыми инвесторы смогут распоряжаться в будущем в виде криптовалюты. Однако из-за резкого скачка курса криптовалюты сделки — Ethereum («эфир») — некоторые инвесторы захотели увеличить свои пакеты, что привело к скандалу, пишет «Коммерсантъ».
SONM (Supercomputer Organized by Network Mining) занимается разработкой всемирного децентрализованного суперкомпьютера для проведения вычислений любой сложности с помощью технологии туманных вычислений. Стартап основан разработчиком Сергеем Пономарёвым и химиком Андреем Воронковым.
Компания объявила об успешном завершении ICO на платформе Ethereum 18 июня, по итогам размещения SONM привлёк $42 млн. На следующий день на профессиональных форумах появились возмущенные комментарии инвесторов, вложившихся в проект на стадии предварительной продажи токенов (пресейла) в апреле. Поводом для скандала послужил резкий скачок курса «эфира» — за апрель-июнь он вырос в семь раз, с $50 до $350.
В пресейле приняли участие 167 человек, рассказал газете директор по финансам и маркетингу SONM Алексей Антонов. По его словам, капитализация пресейла была на уровне 10 тысяч «эфиров», что на тот момент соответствовало $500 тысячам.
«Эта оценка была нормальной для того момента, резких движений курса "эфира" не было», — отметил Антонов.
Согласно первоначальным договорённостям, ранние инвесторы в ходе основного ICO должны были получить бонус — вдвое большее количество токенов, чем у обычных участников размещения. Из-за роста курса «эфира» объём размещения вырос в денежном выражении до $90 млн, что не входило в планы SONM, сказал Антонов.
По его словам, компания могла либо сократить капитализацию путём допэмиссии, либо увеличить доли тех, кто инвестировал в проект ранее. «Последнее было для нас неприемлемо — на ICO оставалось бы меньше половины токенов», — пояснил Антонов.
В результате SONM решил увеличить количество токенов в обращении с одновременным снижением их стоимости, что вызвало недовольство ранних инвесторов. «Те, кто входил на пресейле, получат за один "эфир" 2424 токена, при том что те, кто вошел на ICO,— 2824 токена. Я, мало того что не получу свою надбавку, вообще получу токенов меньше», — рассказал один из участников пресейла SONM.
В свою очередь, Антонов утверждает, что компания и так частично компенсировала участникам рост курса «эфира». По его словам, пресейл-инвесторы должны были получить 1212 токенов на один «эфир», а получат 2424. Тем не менее в SONM пообещали вернуть всем недовольным вложенные средства.
Заявления на возмещение подали около 30 человек, почти все они россияне или выходцы из России, сказал Антонов. Это обойдётся SONM в $2 млн, но компания рассчитывает вернуть часть инвестиций и сейчас собирает заявки на покупку токенов по текущей цене.
Источник - vc.ru