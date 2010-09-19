Стартап в сфере кибербезопасности Cybereason привлек $100 млн от SoftBank

Стартап Cybereason, который помогает компаниям противостоять кибератакам в режиме реального времени, сегодня объявил о получении колоссальной суммы инвестиций в 100 миллионов долларов от SoftBank.
”Слишком большая часть индустрии безопасности сосредоточена на строительстве различных стен, но вы не сможете построить достаточно большую стену, чтобы уберечься от плохих парней“, – сообщил соучредитель и генеральный директор Cybereason Лиор Див во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Поэтому компаниям необходимо сосредоточиться и на том, что происходит, когда хакеры уже находятся внутри“.
Бостонская компания использует глубокое машинное обучение и поведенческую аналитику для мгновенной обработки информации в режиме реального времени. ”Наш движок запрашивает более 8 000 000 вопросов в секунду, чтобы эффективно сопоставлять данные по каждой конечной точке“, – комментирует Див.
Генеральный директор Cybereason утверждает, что стартап уже имеет более 200 крупных клиентов, включая Lockheed Martin, SoftBank и Motorola. Стоимость услуг данного стартапа зависит от количества конечных точек, программной среды и общего объема обрабатываемой информации.
Среди других стартапов в сфере кибербезопасности, которые недавно объявили о получении венчурного финансирования, стоит отметить Illumio, Netskope и Synack.
С момента своего основания в 2012 году Cybereason привлек в общей сложности 189 миллионов долларов инвестиций от многих венчурных инвесторов, включая CRV, Spark Capital и Lockheed Martin. Стартап планирует использовать полученные средства для найма большего количества сотрудников, дальнейшего развития своего продукта и расширения своей деятельности на новые рынки.
В настоящее время в данной компании работает 300 сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/06/20/s...rity-software/
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