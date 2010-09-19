Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,891 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап в сфере кибербезопасности Cybereason привлек $100 млн от SoftBank

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:28
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,081
Благодарностей: 816
УГ: 3
КП: 0.168
подарки
Стартап в сфере кибербезопасности Cybereason привлек $100 млн от SoftBank


Стартап Cybereason, который помогает компаниям противостоять кибератакам в режиме реального времени, сегодня объявил о получении колоссальной суммы инвестиций в 100 миллионов долларов от SoftBank.

”Слишком большая часть индустрии безопасности сосредоточена на строительстве различных стен, но вы не сможете построить достаточно большую стену, чтобы уберечься от плохих парней“, – сообщил соучредитель и генеральный директор Cybereason Лиор Див во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Поэтому компаниям необходимо сосредоточиться и на том, что происходит, когда хакеры уже находятся внутри“.



Бостонская компания использует глубокое машинное обучение и поведенческую аналитику для мгновенной обработки информации в режиме реального времени. ”Наш движок запрашивает более 8 000 000 вопросов в секунду, чтобы эффективно сопоставлять данные по каждой конечной точке“, – комментирует Див.

Генеральный директор Cybereason утверждает, что стартап уже имеет более 200 крупных клиентов, включая Lockheed Martin, SoftBank и Motorola. Стоимость услуг данного стартапа зависит от количества конечных точек, программной среды и общего объема обрабатываемой информации.



Среди других стартапов в сфере кибербезопасности, которые недавно объявили о получении венчурного финансирования, стоит отметить Illumio, Netskope и Synack.

С момента своего основания в 2012 году Cybereason привлек в общей сложности 189 миллионов долларов инвестиций от многих венчурных инвесторов, включая CRV, Spark Capital и Lockheed Martin. Стартап планирует использовать полученные средства для найма большего количества сотрудников, дальнейшего развития своего продукта и расширения своей деятельности на новые рынки.

В настоящее время в данной компании работает 300 сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/20/s...rity-software/

https://text.ru/antiplagiat/594a1c7184e1b
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап CybelAngel привлек €3 млн для уникального продукта в сфере кибербезопасности CashToday Горячие новости 1 07.06.2017 19:19
Стартап Illumio в сфере кибербезопасности привлек $125M veranika55 Горячие новости 0 07.06.2017 17:49
Стартап в сфере кибербезопасности оценивается в $1млрд TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 8 13.11.2016 00:37
Стартап в сфере кибербезопасности Radar - спинаут ID Experts, привлек $6.2 млн TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.08.2016 12:03
Стартап в сфере кибербезопасности ResponSight привлек $ 1,15 млн посевных инвестиций TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.08.2016 12:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Силуанов назвал решение о снижении рейтинга России «запредельно негативным»
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
[Черный список брокеров] ПАММ-счета Univell Broker
От serpent989 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Gosha77
311 – самое страшное число для банкиров
От Gosha77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Distributed Lab запускает кошелек для Биткойна в Украине
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Махаон
ПАММ-счет: Maxaon 217012 (Alpari)
От Махаон в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар jcane
В России стало больше бедных
От jcane в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,891
Тем
475,044
Сообщений
11,771,015

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube