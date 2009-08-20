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В Японии на день остановили работу завода Honda из-за кибератаки

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В Японии на день остановили работу завода Honda из-за кибератаки

Система управления производственными линиями автоконцерна Honda в Японии и за рубежом в конце прошлой недели подверглась кибератаке, завод в был Саяме остановлен, пишет газета "Асахи".

В воскресенье выяснилось, что система управления производственными линиями заражена вредоносной программой-шифровальщиком. За разблокировку данных злоумышленники требовали вознаграждение.
Во вторник система возобновила работу. Подробности не сообщаются.

Агентство Киодо уточняет, что вирус был аналогичен Wannacry, который заблокировал данные компьютеров по всему миру в середине мая.

Эксперт о кибератаке: политику и конкуренцию еще никто не отменял
Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, отмечал ранее директор Европола Роб Уэйнрайт. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WannaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространялся в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" рассказали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

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