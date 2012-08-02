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Как начались «180 дней перемен» Uber

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Как начались «180 дней перемен» Uber
Водители в Сиэтле, Миннеаполисе и Хьюстоне теперь смогут принимать чаевые от клиентов через официально приложение, а позже функция будет доступна всем водителям. Такое нововведение должно улучшить имидж компании в глазах клиентов и партнеров.



О введение в действие новой функции Uber анонсировала с помощью электронного письма во вторник. Это одно из восьми изменений, которые компания планирует запустить в июне в рамках программы «180 дней перемен». Представитель Uber сказал, что первоначальные изменения должны значительно улучшить процесс перевозки и условия работы для водителей. Клиентам компании в вышеперечисленных городах предлагается оставить чаевые в размере $1, $2, $5 или любую другую сумму при оценке качества поездки. По словам компании, водитель получит полную сумму чаевых, а Uber не взывает никакие сборы за обслуживание.

В электронном письме Uber написал: «Часть изменений будет кардинальными и большими, другие — мелочами. Но изменения основываются на просьбах водителей». Водители Uber давно просили о возможности принятия чаевых через официальное приложение компании, а введение такой функции знаменует большой поворот для Uber, совершающей транспортировку клиентов. Ранее представители Uber отвергли идею о чаевых, поскольку будет «неопределенная» цена поездки. А главный конкурент компании в США — Lyft, уже давно разработал функцию «благодарность водителю».

Первая волна программы «180 дней перемен» включает повышение прибыли для водителей за одну милю, чтобы помочь партнерам платить за увеличенное страхование от несчастных случаев. Новая функция будет распространяться аналогично чаевым. Новая 180-дневная кампания началась после скандалов вокруг Uber, когда в июне уволили более 20 человек в ответ на расследование притеснений и других жалоб. Совет управления Uber заявил, что будет введенной 47 рекомендаций по изменению культуры и рабочего места, а генеральный директор Трэвис Каланик уходит со своего поста.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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