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Рубль может дойти до отметок 75 за доллар и 85 за евро

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Рубль может дойти до отметок 75 за доллар и 85 за евро
Новые антироссийские санкции и ситуация на нефтяном рынке могут подтолкнуть курс доллара к 75 рублям, евро - к 85 рублям. Экономисты рассказали, увидим ли мы снова доллар за 55 рублей, а евро - 60 рублей.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ:

- Главной темой этой недели является ввод новых антироссийских санкций против 38 лиц и организаций. И спекуляции на тему возможного запрета на инвестирование в российский госдолг.

Раньше такое ограничение существовало только для государственных компаний и банков, а нетронутые американским Сенатом ОФЗ пользовались крайне высоким спросом среди фондов, обеспечивая около 90 процентов всех займов правительства в прошлом году.

Минфин уже неоднократно испытывал сложности с новыми размещениями облигаций, что являлось прямым свидетельством потери интереса к российским инструментам со стороны иностранцев. Более того, судя по отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты сократили инвестиции в нашу валюту практически на 40 процентов с начала мая, что эквивалентно закрытию позиций на 32 миллиарда рубля.

Если США не передумают вводить санкции, то падение курса рубля до 60-65 за доллар и 69-73 за евро - лишь вопрос времени.

Благодаря активным покупкам, российская валюта могла расти, несмотря на падение нефтяных котировок, однако, после выхода больших игроков из инструмента она вновь будет четко коррелировать с ценами на черное золото. А ситуация на сырьевых рынках, мягко говоря, не самая позитивная.

Активность американских производителей растет на фоне падения глобального спроса и полной неспособности ОПЕК как-то повлиять на ситуацию. В связи с этим есть все основания полагать, что рубль легко может дойти до отметок 70-75 за доллар и 80-85 за евро.

Ситуацию, где доллар вновь подешевеет до 55 рублей, а евро упадет ниже 60 рублей, представить достаточно сложно: для этого необходима перезагрузка отношений между Россией и США, отмена хотя бы последних санкций и позитив на нефтяном рынке, что в данный момент выглядит крайне нереалистично.

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