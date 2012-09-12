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Студентам разрешат защищать стартап вместо диплома

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Студентам разрешат защищать стартап вместо диплома
В программе Минсвязи «Цифровая экономика» содержится пункт о введении новой нормы для выпускных квалификационных работ. Студенты смогут защищать стартап вместо диплома с 2019 года, передают «Известия».

Уже с этого года несколько вузов начали принимать дипломы в такой форме, среди них Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и другие.

«Среди проектов преобладают ИТ-решения — от агрегатора хостелов и общежитий до сервиса интернет-продаж экопродуктов. Есть и „железные» проекты — одна из команд выпускников представила индивидуальные кондиционеры. Некоторые проекты находятся на посевной стадии, другие уже в фазе активных продаж. Наш опыт подтверждает: подготовка и защита проекта стартапа перед инвесторами — это достойный инструмент развития компетенций, системного мышления. Обеспечивается развитие бизнеса, создание рабочих мест», — рассказала начальник департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО Нина Яныкина.

В ДВФУ также сообщили, что засчитали в качестве дипломной работы проект даже без письменного описания. Стартап уже стал резидентом «Сколкова» и самостоятельно привлек инвестиции в размере 10 миллионов рублей.

Однако эксперты оценивают эту инициативу неоднозначно. «Метод „стартап в качестве диплома“ — это как укол обезболивающего в попытке вылечить рак. Чтобы студенческих стартапов стало ощутимо больше, нужно перестраивать всю образовательную систему. В нынешнем виде она учит воспроизводить уже известную информацию, а не создавать новые смыслы, идеи и проекты», — считает одна из руководителей ФРИИ Маргарита Зобнина.

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