Популярность спиннеров, дроны-супермены и российская биржа криптовалют
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в новый туристический сервис основателя OneTwoTrip, агрегатор вакансий от Google и мягкий робот для колоноскопии.
Популярность спиннеров
Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress. На сайте представлены 3 тысячи продавцов расслабляющих игрушек, а средняя цена устройства составляет 200–300 рублей. Также популярность новинки подтверждают в «Яндексе». С мая на «Яндекс.Маркете» работает отдельный раздел со спиннерами, популярность которого только растет. Через него уже совершили более 1,5 тысячи заказов, а общая стоимость покупок составила около 800 тысяч рублей.
Российская биржа криптовалют
В ближайшие месяцы российская процессинговая компания ChronoPay запустит собственную криптовалютную биржу. В первое время на площадке будет доступен только обмен различных криптовалют без возможности внесения и вывода реальных денег. Сервис будет зарабатывать на комиссии от сделок, но ее размер еще не определен.
Инвестиции в новый сервис основателя OneTwoTrip
Венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC, фонд Almaz Capital и несколько частных инвесторов вложили 4 миллиона долларов в приложение для туристов FinalPrice от основателя сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Петра Кутиса. Его новое мобильное приложение позволяет бронировать авиабилеты, отели и автомобили и работает по модели подписки. Пользователь получает доступ к туристическим услугам по минимальной цене за 99 долларов в год.
Дроны-супермены
Инженеры из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили технологию трехмерного сканирования объектов, скрытых за различными препятствиями. Она позволяет дронам с установленными на них Wi-Fi-антеннами создавать 3D-модели объектов различной формы, находящихся за кирпичной стеной.
Мягкий робот для колоноскопии
Инженеры из Колорадского университета в Боулдере разработали мягкого робота-колоноскопа, способного передвигаться подобно червям, сжимаясь и разжимаясь в разных частях. Предполагается, что такая конструкция позволит снизить неприятные ощущения при колоноскопии.