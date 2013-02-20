Vice привлек $450 млн и планирует выходить на IPO

Американская компания Vice Media привлекла $450.000.000 и рассчитывает выйти на IPO.
Североамериканский медиа-холдинг Vice Media привлек 450.000.000 долларов инвестиционных средств от одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний TPG Capital, при оценочной стоимости в 5.700.000.000 долларов.
Соучредитель медиа-холдинга Vice Media Шейн Смит являющийся также генеральным директором рассказал, что привлечение инвестиционных средств это "именно то, что компания делала, если бы намеревалась выйти на IPO". А также он отметил, что недавние первичные размещения акций таких организаций как Snap, которая владеет мессенджером Snapchat и выпускает очки с камерой Spectacles, показали, что предприятия должны иметь достойные данные по выручке, чтобы удачно продать свои ценные бумаги.
Компании Vice Media принадлежит успешное телешоу, успешный международный журнал, еженедельная программа ТВ-новостей, сеть кабельного телевидения и несколько прибыльных интернет-проектов.
На полученные инвестиции компания Vice Media рассчитывает открыть филиал отвечающий за производство сценарного межплатформенного видео-контента. Новая разновидность видео будет распространяться по тринадцати телеканалам.
В тоже время компания Vice Media планирует пустить часть привлеченных инвестиций на развитие своих оплачиваемых подписок.
В планах компании за первый отчетный квартал в следующем году расширить количество стран со своим присутствием до восьмидесяти. Смит сказал, что главой целью холдинга на данный момент является стать «самой крупной библиотекой видио-контента для миллениалов».
По материалам: https://ain.ua/2017/06/20/vice-privlek-450-mln