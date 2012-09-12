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Исследователи назвали 5 крупнейших IT-компаний по уровню дохода

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Исследователи назвали 5 крупнейших IT-компаний по уровню дохода
Исследовательская компания в области технологий Gartner составила рейтинг компаний, продающих свои товары по всему миру, на основе их доходов.

В список вошли 100 компаний, включая такие IT-гиганты, как Apple и Amazon, а также менее известные IT-компании, которые продают компьютерные комплектующие и программное обеспечение для бизнес-сегмента.

Аналитики Gartner отмечают, что главы компаний могут использовать этот рейтинг, для того чтобы оценить, как и на что компании тратят свои IT-бюджеты.

Dell Technologies Vendor Group ($59,5 млрд) — американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров.

Lenovo ($42,6 млрд) — американо-китайская компьютерная компания. Зарегистрирована в Сингапуре. NTT Vendor Group ($41,3 млрд).

Компания NTT — это один из крупнейших мировых поставщиков телекоммуникационных услуг, клиентская база которого только в Японии превышает 50 млн пользователей.

Sony Corporation ($41,7 млрд) — японская транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио.

Amazon.com, Inc. ($41,9 млрд) — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса.

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