Исследователи назвали 5 крупнейших IT-компаний по уровню дохода

Исследовательская компания в области технологий Gartner составила рейтинг компаний, продающих свои товары по всему миру, на основе их доходов.
В список вошли 100 компаний, включая такие IT-гиганты, как Apple и Amazon, а также менее известные IT-компании, которые продают компьютерные комплектующие и программное обеспечение для бизнес-сегмента.
Аналитики Gartner отмечают, что главы компаний могут использовать этот рейтинг, для того чтобы оценить, как и на что компании тратят свои IT-бюджеты.
Dell Technologies Vendor Group ($59,5 млрд)
— американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров.
Lenovo ($42,6 млрд)
— американо-китайская компьютерная компания. Зарегистрирована в Сингапуре. NTT Vendor Group ($41,3 млрд).
Компания NTT
— это один из крупнейших мировых поставщиков телекоммуникационных услуг, клиентская база которого только в Японии превышает 50 млн пользователей.
Sony Corporation ($41,7 млрд)
— японская транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Токио.
Amazon.com, Inc. ($41,9 млрд)
— американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса.
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