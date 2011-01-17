Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:02 Сегодня, 11:02 Сегодня, 09:59 #1 Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 2,172 Благодарностей: 781 УГ: 15 КП: 0.314 подарки Криптотрейдинг для начинающих: краткий гид по биржам и инвестициям



Количество существующих криптовалют и токенов давно перевалило за тысячу. С каждым новым ICO возникает еще один токен. Некоторые из них довольно многообещающие, другие уже давно сделали себе имя, а третьи созданы исключительно ради быстрого обогащения своих разработчиков. Альткоиновые биржи также представлены на рынке в огромном количестве, так что начинающий трейдер рискует совершенно заблудиться в этом многообразии.



Все это делает работу с криптовалютами потенциально прибыльным, но в равной степени и опасным занятием. ForkLog решил ответить на самые распространенные вопросы, которые задают новички, начиная работать с альткоинами.



Какую биржу выбрать?



Как уже отмечалось выше, существует огромное количество альткоиновых бирж, одни из которых вовсе не имеют дела с фиатными деньгами, а другие охотно меняют криптовалюту на доллары. Тем не менее гибель таких динозавров как Cryptsy и Mt.Gox сделала вопрос надежности бирж довольно актуальным.



У всякой биржи есть свои преимущества и недостатки.



POLONIEX



Известная среди трейдеров просто как “Поло”, это одна из самых известных альткоиновых бирж, предлагающая огромное количество криптовалютных пар. Она, однако, требует прохождения двухуровневой верификации, если пользователь намерен снимать суммы выше $2000 в день. Многие пользователи критикуют службу поддержки биржи за ее неторопливость. Также в сообществе не раз отмечалось, что администрация биржи может быть причастна к некоторым махинациям, прежде всего, связанным с Ethereum Classic, а также управляемыми пампами и дампами. Но в целом репутация у Poloniex достаточно неплохая.



LIQUI



Liqui — базирующаяся в Киеве биржа с международной командой. В отличие от большинства своих коллег, Liqui предлагает создание депозитного счета, средства на котором не замораживаются. На такой счет начисляются проценты от комиссий, которые взимает биржа. Также биржа отмечена достаточно жестким стилем управления: администрация заявляет, что обращения пользователей о добавлении альткоинов рассматриваться не будут, так как все подобные решения принимаются исключительно по усмотрению руководства.



LIVECOIN



На бирже представлено множество альткоинов, а также есть возможность обменивать криптовалюту на рубли, доллары и евро. Однако для этого пользователю придется распрощаться с анонимностью и пройти особую верификацию. К плюсам биржи относят возможность активации ордера только в случае достижения определенной цены, благодаря чему манипулирование ценами становится затруднительным. Еще один несомненный плюс — хранение клиентских средств на холодных кошельках. Кроме этого, пользователи отмечают, что на бирже отлично налажена работа службы поддержки. Тем не менее, многие из представленных на бирже альткоинов имеют очень низкую ликвидность и потому могут представлять некоторую опасность для неискушенных пользователей криптовалют.



YUNBI



Это одна из крупнейших альткоиновых бирж Китая. В начале 2017 года она прославилась аудитом биткоин-транзакций и заморозкой вывода Ethereum. Несмотря на это многие трейдеры отдают предпочтение именно этой бирже благодаря большому выбору торговых пар.



BITTREX



Эта американская биржа может быть интересна пользователям, которые ставят безопасность денег выше user experience. Кроме того, на Bittrex представлено пожалуй самое большое количество альткоинов. Еще один значительный плюс данной торговой площадки — достаточно простая процедура прохождения верификации, в результате которой можно повысить объем максимального вывода в сутки до 100 BTC. Что значительно больше, чем скажем у Poloniex — основного конкурента Bittrex на рынке альткоинов. К недостаткам биржи относят медленную работу службы поддержки.



Во что и сколько инвестировать



Многие начинающие пользователи криптовалют отчаянно ищут совета, касающегося того, во что можно вложиться, и зачастую находят тех, кто готов такие советы давать. Тем не менее профессиональные трейдеры утверждают, что вкладываться во что-либо исключительно на основании чьих-то утверждений — это достаточно опрометчивое решение, и советуют провести собственное исследование той монеты, на которую они намерены потратить свои средства.



Цитата: «Конечно, ощущается ужесточение конкуренции, но и растет количество новых проектов (монет, токенов), а также людей, готовых вкладывать в эти проекты свои средства. Их становится очень много, так как для того, чтобы хорошо заработать на вложениях в биткоин, нужно вкладывать очень много, он ведь не растет кратно за короткий срок. А вот с альткоинами ситуация диаметрально противоположная. Они вполне могут увеличиваться в цене в десятки раз за несколько месяцев, поэтому достаточно вложить несколько тысяч долларов, чтобы заработать очень серьезную сумму денег, чем и пользуются многие клиенты», —



Подготовка к инвестированию подразумевает изучение не только форумов и тематических СМИ, но и чтение Whitepaper проекта. После всего этого уже вполне можно посовещаться с экспертами. Если отнестись к подобным мерам предосторожности серьезно, это позволит существенно снизить риск потери всех вложенных средств.



Другой вопрос, который профессиональные трейдеры часто слышат от новичков, заключается в том, сколько им стоит вложить средств в ту или иную монету. Хотя он и звучит несколько провокационно, на него уже давно существует известный ответ.



Профессиональные трейдеры, руководители бирж и просто опытные игроки альткоиновых рынков единогласно рекомендуют вкладывать именно ту сумму, которую пользователь может себе позволить потерять.



Отсутствие регулирования и страхования вкладов делает криптоинвестирование и криптотрейдинг рискованными операциями, и ответственность за них может нести только тот, кто непосредственно их осуществляет.



Биржи и кошельки



Купив криптовалюту, новичок сразу же сталкивается с проблемой ее хранения. Этому Forklog посвятил отдельный материал.



Наиболее надежным по общему признанию способом является вывод средств на холодный кошелек, например тщательно защищенную флешку, на которой и хранятся записи о ваших криптовалютных сбережениях. Для защиты от несанкционированного доступа могут использоваться самые разные способы — от криптографически генерируемых паролей до биометрической идентификации.



Если пользователь не собирается делать долгосрочные инвестиции, этот способ может оказаться неудобным из-за необходимости частого обращения к такому кошельку. Если существует необходимость сравнительно часто совершать операции с криптовалютой, то имеет смысл завести “горячий кошелек” — онлайн-аналог холодного кошелька. Однако в этом случае возникает риск взлома и кражи средств.



По этой причине большинство специалистов рекомендуют держать на “горячем” хранении небольшие суммы, необходимые для повседневных операций, а основные средства хранить в “холодном” кошельке.



Если же большинство операций с криптовалютой совершаются на бирже, то во избежание регулярных расходов на комиссии разумнее хранить средства прямо на бирже. Это решение является и самым удобным, и самым небезопасным способом хранить криптосбережения, так как биржи теоретически могут заблокировать вывод средств, подвергнуться взлому или попросту разориться, как случалось уже не раз.



Цитата: «Реальную безопасность средств клиентов, на наш взгляд, обеспечивает только хранение средств на холодных кошельках. Соответственно, нужно выяснить, использует ли их биржа, прежде чем начинать работать с ней. А безопасность аккаунтов клиентов зависит в 99% случаев от самих клиентов, так как взломы происходят на стороне пользователя, поэтому нужно принимать меры со своей стороны, независимо от того с какой биржей вы работаете», —



Светлана также рекомендует использовать уникальные пароли и двухфакторную авторизацию с помощью отдельного устройства (как правило, смартфона), а также ни в коем случае не хранить все средства в одном месте. Подобные меры безопасности предлагаются большинством существующих бирж.



Хотя большинство альткоинов позиционируются как trustless, доверие им все же необходимо, когда речь заходит о человеческом факторе. В конечном итоге единственным обоснованием для любой инвестиции, краткосрочной или долгосрочной, является вера в объект этой самой инвестиции. Точно так же пользователь должен доверять кошельку, которым пользуется, и бирже, на которой покупает и продает криптовалюты. Успешность же трейдера определяется тем, насколько это доверие обосновано.



Источник Альткоины, то есть все криптовалюты за исключением биткоина, в последнее время привлекают множество криптотрейдеров и криптоинвесторов — как опытных, так и совсем начинающих. Последних, безусловно, интересует возможность за короткое время сделать целое состояние, однако, как и любой развивающийся нерегулируемый рынок, альткоины таят в себе немало рисков.Количество существующих криптовалют и токенов давно перевалило за тысячу. С каждым новым ICO возникает еще один токен. Некоторые из них довольно многообещающие, другие уже давно сделали себе имя, а третьи созданы исключительно ради быстрого обогащения своих разработчиков. Альткоиновые биржи также представлены на рынке в огромном количестве, так что начинающий трейдер рискует совершенно заблудиться в этом многообразии.Все это делает работу с криптовалютами потенциально прибыльным, но в равной степени и опасным занятием. ForkLog решил ответить на самые распространенные вопросы, которые задают новички, начиная работать с альткоинами.Как уже отмечалось выше, существует огромное количество альткоиновых бирж, одни из которых вовсе не имеют дела с фиатными деньгами, а другие охотно меняют криптовалюту на доллары. Тем не менее гибель таких динозавров как Cryptsy и Mt.Gox сделала вопрос надежности бирж довольно актуальным.У всякой биржи есть свои преимущества и недостатки.Известная среди трейдеров просто как “Поло”, это одна из самых известных альткоиновых бирж, предлагающая огромное количество криптовалютных пар. Она, однако, требует прохождения двухуровневой верификации, если пользователь намерен снимать суммы выше $2000 в день. Многие пользователи критикуют службу поддержки биржи за ее неторопливость. Также в сообществе не раз отмечалось, что администрация биржи может быть причастна к некоторым махинациям, прежде всего, связанным с Ethereum Classic, а также управляемыми пампами и дампами. Но в целом репутация у Poloniex достаточно неплохая.Liqui — базирующаяся в Киеве биржа с международной командой. В отличие от большинства своих коллег, Liqui предлагает создание депозитного счета, средства на котором не замораживаются. На такой счет начисляются проценты от комиссий, которые взимает биржа. Также биржа отмечена достаточно жестким стилем управления: администрация заявляет, что обращения пользователей о добавлении альткоинов рассматриваться не будут, так как все подобные решения принимаются исключительно по усмотрению руководства.На бирже представлено множество альткоинов, а также есть возможность обменивать криптовалюту на рубли, доллары и евро. Однако для этого пользователю придется распрощаться с анонимностью и пройти особую верификацию. К плюсам биржи относят возможность активации ордера только в случае достижения определенной цены, благодаря чему манипулирование ценами становится затруднительным. Еще один несомненный плюс — хранение клиентских средств на холодных кошельках. Кроме этого, пользователи отмечают, что на бирже отлично налажена работа службы поддержки. Тем не менее, многие из представленных на бирже альткоинов имеют очень низкую ликвидность и потому могут представлять некоторую опасность для неискушенных пользователей криптовалют.Это одна из крупнейших альткоиновых бирж Китая. В начале 2017 года она прославилась аудитом биткоин-транзакций и заморозкой вывода Ethereum. Несмотря на это многие трейдеры отдают предпочтение именно этой бирже благодаря большому выбору торговых пар.Эта американская биржа может быть интересна пользователям, которые ставят безопасность денег выше user experience. Кроме того, на Bittrex представлено пожалуй самое большое количество альткоинов. Еще один значительный плюс данной торговой площадки — достаточно простая процедура прохождения верификации, в результате которой можно повысить объем максимального вывода в сутки до 100 BTC. Что значительно больше, чем скажем у Poloniex — основного конкурента Bittrex на рынке альткоинов. К недостаткам биржи относят медленную работу службы поддержки.Многие начинающие пользователи криптовалют отчаянно ищут совета, касающегося того, во что можно вложиться, и зачастую находят тех, кто готов такие советы давать. Тем не менее профессиональные трейдеры утверждают, что вкладываться во что-либо исключительно на основании чьих-то утверждений — это достаточно опрометчивое решение, и советуют провести собственное исследование той монеты, на которую они намерены потратить свои средства.утверждает Светлана Геллер, генеральный директор LiveCoin.Подготовка к инвестированию подразумевает изучение не только форумов и тематических СМИ, но и чтение Whitepaper проекта. После всего этого уже вполне можно посовещаться с экспертами. Если отнестись к подобным мерам предосторожности серьезно, это позволит существенно снизить риск потери всех вложенных средств.Другой вопрос, который профессиональные трейдеры часто слышат от новичков, заключается в том, сколько им стоит вложить средств в ту или иную монету. Хотя он и звучит несколько провокационно, на него уже давно существует известный ответ.Профессиональные трейдеры, руководители бирж и просто опытные игроки альткоиновых рынков единогласно рекомендуют вкладывать именно ту сумму, которую пользователь может себе позволить потерять.Отсутствие регулирования и страхования вкладов делает криптоинвестирование и криптотрейдинг рискованными операциями, и ответственность за них может нести только тот, кто непосредственно их осуществляет.Купив криптовалюту, новичок сразу же сталкивается с проблемой ее хранения. Этому Forklog посвятил отдельный материал.Наиболее надежным по общему признанию способом является вывод средств на холодный кошелек, например тщательно защищенную флешку, на которой и хранятся записи о ваших криптовалютных сбережениях. Для защиты от несанкционированного доступа могут использоваться самые разные способы — от криптографически генерируемых паролей до биометрической идентификации.Если пользователь не собирается делать долгосрочные инвестиции, этот способ может оказаться неудобным из-за необходимости частого обращения к такому кошельку. Если существует необходимость сравнительно часто совершать операции с криптовалютой, то имеет смысл завести “горячий кошелек” — онлайн-аналог холодного кошелька. Однако в этом случае возникает риск взлома и кражи средств.По этой причине большинство специалистов рекомендуют держать на “горячем” хранении небольшие суммы, необходимые для повседневных операций, а основные средства хранить в “холодном” кошельке.Если же большинство операций с криптовалютой совершаются на бирже, то во избежание регулярных расходов на комиссии разумнее хранить средства прямо на бирже. Это решение является и самым удобным, и самым небезопасным способом хранить криптосбережения, так как биржи теоретически могут заблокировать вывод средств, подвергнуться взлому или попросту разориться, как случалось уже не раз.утверждает Светлана Геллер.Светлана также рекомендует использовать уникальные пароли и двухфакторную авторизацию с помощью отдельного устройства (как правило, смартфона), а также ни в коем случае не хранить все средства в одном месте. Подобные меры безопасности предлагаются большинством существующих бирж.Хотя большинство альткоинов позиционируются как trustless, доверие им все же необходимо, когда речь заходит о человеческом факторе. В конечном итоге единственным обоснованием для любой инвестиции, краткосрочной или долгосрочной, является вера в объект этой самой инвестиции. Точно так же пользователь должен доверять кошельку, которым пользуется, и бирже, на которой покупает и продает криптовалюты. Успешность же трейдера определяется тем, насколько это доверие обосновано.

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